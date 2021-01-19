«Напряженный график»: сенатор Климов отказался публично обсуждать законопроект о просвещении. На дебаты его вызвал Михаил Гельфанд

Сенатор Андрей Климов, один из авторов законопроекта о запрете на просветительскую деятельность без разрешения властей, отказался обсуждать текст документа в формате публичных дебатов с биоинформатиком Михаилом Гельфандом. Об этом он сам сообщил корреспонденту «Новой».

«У меня сейчас довольно напряженный график. Он расписан на месяц вперед. Это касается не только вашего предложения, а вообще ситуации. Поэтому, к сожалению, я не планировал участвовать в дебатах ни с кем и ни по каким вопросам», — заявил сенатор.

Климов попросил не связывать его отказ с «тематикой вопроса». По его словам, он отказывает «и федеральным каналам». Кроме того, чиновник добавил, что «уже высказал свою позицию». Реакцию Гельфанда на законопроект он прокомментировал тем, что «все люди имеют разные мнения».

Сооснователь сообщества «Диссернет», доктор биологических наук Михаил Гельфанд вызвал сенатора Андрея Климова на дебаты в выпуске проекта «Новой газеты» «Центральный вайб».

«Дебаты — это неплохая идея. Это будут такие научные бои, причем бои на его поле», — сказал ученый. Кроме того, он обвинил Климова в клевете за слова о том, что выступления против закона о просвещении инициируется из-за рубежа.

Ранее сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой «Коммерсант» связал введение закона, усиливающего регулирование в сфере образования и просвещения, с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в России) и другими структурами, которые «тоже считают, что занимаются просвещением».

«У меня буквально весь стол завален обращениями граждан с просьбами пресечь такую деятельность, однако пока никого не убили, не взорвали и не призвали, [по закону считается, что] все нормально», — сказал Климов «Новой газете».

Сенатор также выразил мнение, что «научное сообщество — штука очень широкая», а людей, которые выступают против законопроекта, на самом деле «взбаламутили» силы из-за рубежа.

Поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» депутаты приняли в первом чтении 23 декабря. Законопроект позволит правительству определять «порядок и условия ведения просветительской деятельности, формы контроля за ней». Второе чтение проекта состоится в Госдуме 21 января.

Авторы документа предложили наделить Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты, а также создать формы контроля для сотрудничества образовательных учреждений с международными организациями.

В Общественной палате высказались резко против изменений — там заявили, что в проекте крайне размыто определение «просветительской деятельности» и под нее подпадают любые сайты, YouTube-каналы, подкасты и лекции в школах. Кроме того, законопроектом недовольны ученые и просветители. Петиция с требованием отозвать законопроект, которую создал астрофизик Сергей Попов на портале Change.org, набрала больше ста двадцати тысяч подписей.