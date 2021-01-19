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№ 4 от 18 января 2021

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Власти Германии согласовали продление ограничительных мер из-за COVID

Общество45

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Федеральное правительство и власти субъектов ФРГ договорились о продлении локдауна до 14 февраля, передает Der Spiegel. 

До 14 февраля останутся закрыты заведения общепита, развлекательные учреждения и большая часть розничной торговли. 

Помимо этого, по сведениям Der Spiegel, канцлер страны Ангела Меркель и главы федеральных земель договорились об усилении режима дистанционной работы, но не сообщили ничего конкретного о характере новых требований.

Ожидается, что федеральное министерство труда и социальной политики издаст постановление, согласно которому работодатели будут обязаны создать условия для дистанционной работы везде, где это возможно. Ранее работодатели переводили сотрудников на дистанционную работу на свое усмотрение.

Ужесточаются и условия для работы там, где переход на удаленную работу невозможен: всех обяжут носить маски. При этом в общественном транспорте или магазине необходимо будет носить исключительно медицинские маски типов KN95 или FFP2. 

Однако Меркель и главы федеральных земель не договорились о единых правилах запрета на выход из дома, а также не достигли общей позиции в вопросе закрытия учебных заведений.

В Германии ужесточили противоэпидемические карантинные меры с 16 декабря. 

Шатдаун предусматривает пакет помощи пострадавшему бизнесу — до 500 тысяч евро в месяц для предприятия (ранее максимальная сумма составляла 200 тысяч евро). Общефедеральный пакет помощи оценивается в 11 млрд евро.

До жесткого карантина в Германии действовал так называемый альтернативный локдаун с масочным режимом и ограничениями на контакты, но без закрытия экономики. За все время пандемии коронавирусом в стране заразились более 2 млн жителей, умерли 48 433 человека.

Теги:
медицинские маски, sf, локдаун, коронавирус, германия
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