В Москве прошла акция в память об убитых нацистами Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове 

На улице Пречистенка в Москве люди возложили цветы на месте убийства неонацистами журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова.

Фото: Арден Аркман / для «Новой»

Фото: Арден Аркман / для «Новой»

Всего с 19:00 до 20:00 почтить память погибших пришли около 100 человек.

Фото: Арден Аркман / для «Новой»

На месте проведения акции присутствовали только отдельные полицейские, которые просили «расходиться, если уже почтили память».

Ранее мэрия Москвы не согласовала традиционное шествии в годовщину убийства Бабуровой и Маркелова, сославшись на коронавирусные ограничения.

Традиционные шествия в память погибших от рук нацистов проводились 12 лет подряд. Маркелов и Бабурова были убиты членами экстремистской Боевой организации русских националистов (БОРН) Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис на Пречистенке 19 января 2009 года. Станислав Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов, Анастасия Бабурова — внештатной журналисткой «Новой газеты» и активисткой анархистского движения. Насте было 25 лет, Стасу — 34 года.

В 2011 году суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2021 году Хасис может выйти по УДО, Тихонов лишен такой возможности — в 2014 году он получил еще 18 лет сверх пожизненного срока, признав вину и дав подробные показания в отношении других членов БОРН.