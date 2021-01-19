Немецкая компания Bilfinger SE и швейцарская Zurich Insurance вышли из проекта «Северный поток — 2»

Немецкая компания Bilfinger SE отказалась от участия в проекте «Северный поток — 2», пишет газета Bild. Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group также сообщила о выходе из проекта, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании Томаса Баера.

«[Компания] Цюрих отдает наивысший приоритет соблюдению экономических санкций, в том числе по законодательству США. Мы находились в тесном контакте с Государственным департаментом США относительно обсуждения санкций по «Северному потоку — 2» и мы прекратили все наше [страховое] покрытие, которое подпадает под санкции», — рассказал Баер (цитата по ТАСС).

Как сообщает Bild, у Bilfinger SE были подписаны контракты с оператором газопровода Nord Stream 2 AG (учредитель — «Газпром») на 15 млн евро, в том числе на «разработку, поставку и обслуживание систем безопасности при эксплуатации трубопровода», а также на установку теплоэлектростанции.

США ввели санкции против компаний «КВТ-Рус», «Рустанкер», трубоукладчика «Фортуна» и танкеров «Максим Горький» и «Сиерра». «Газпром» допустил приостановку или прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций и «политического давления».

В декабре после годичного перерыва из-за санкций США «Фортуна» возобновила работы в Германии и завершила их к концу месяца. Следующий этап строительства — прокладка труб в экономической зоне Дании — должен был начаться в середине января. Накануне стало известно, что немецкие экологи — члены «Союза охраны природы и биоразнообразия» и других организаций — обжаловали выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством дополнительное разрешение на работы в экономической зоне ФРГ.

2 января стало известно, что угрозы санкций не смогла избежать и норвежская компания Det Norske Veritas GL, которая должна была выдать сертификат соответствия газопроводу «Северный поток-2». Компания, проверявшая первый «Северный поток», полностью вышла из проекта.

«Северный поток-2» — это газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — в обход балтийских стран и Польши. В США газопровод считают угрозой энергетической безопасности Европы.