«Иначе я поступить не мог»: Навальный написал обращение из «Матросской тишины»

Политик Алексей Навальный, которого горсуд Химок на выездном заседании в местном отделе полиции отправил в «Матросскую тишину» на 30 суток, опубликовал обращение из СИЗО. Его можно прочитать в инстаграме политика.

«Всем привет из знаменитого спецблока „Матросской тишины“ — Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался — русская жизнь», — заявил он.

По его словам, это место похоже на то, где он очнулся несколько месяцев назад. «Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без серого привода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И еще говорят на родном языке. Большой плюс», — сообщил Навальный.

«Я не жалею о том, что вернулся», — вновь повторил Навальный. По его словам, он не мог поступить иначе — «в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма»: «Полностью рациональный выбор».

«Я отказываюсь мириться с беззаконием, творимым властями моей страны. Я отказываюсь молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции. Коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого из нас. Так почему же мы должны покорно это терпеть?», — спрашивает Навальный.

Политик Алексей Навальный 17 января рейсом «Победы» вернулся в Россию из Германии после курса реабилитации, прямо на паспортном контроле его задержали, не разрешив адвокату последовать за ним. Накануне горсуд Химок на выездном заседании в местном отделе полиции отправил Навального в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток.

Адвокат Навального заявила, что 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Требование во ФСИН выдвинули еще тогда, когда Навальный был не в России, сам политик отмечал, что его условный срок закончился 30 декабря 2020 года.