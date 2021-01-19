США ввели санкции против строящего «Северный поток — 2» трубоукладчика «Фортуна»

США включили в санкционный список российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Под санкции также попали компания-владелец судна «КВТ-Рус», компания «Рустанкер» и танкеры «Максим Горький» и «Сиерра».

Накануне издание Handelsblat рассказало о планах США ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца. После этого «Газпром» допустил приостановку или прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2».

Строительство газопровода на территории Германии 11 декабря возобновил трубоукладчик «Фортуна». Это случилось после годичного перерыва из-за санкций США, которые были введены против компаний-участниц проекта. Предполагалось, что ограничения затронут компании, которые непосредственно предоставляют суда для строительства «Северного потока-2».

Сенат Конгресса США проголосовал за принятие оборонного бюджета на 2021 финансовый год, преодолев вето действующего президента США Дональда Трампа. Бюджет предусматривает в том числе санкции против газопровода «Северный поток — 2», которые запрещают иностранным компаниям оказывать любые услуги для укладки газопровода.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — в обход балтийских стран и Польши. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В США газопровод считают угрозой энергетической безопасности Европы