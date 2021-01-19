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№ 4 от 18 января 2021Читать номер
Прокуратура запросила 19 лет колонии для экс-полицейского, сбежавшего из-под домашнего ареста для убийства собственной жены
«Новая газета»редакция
Прокуратура Северной Осетии запросила 19 лет колонии строгого режима 32-летнему экс-полицейскому Вадиму Техову, убившему свою бывшую жену Регину Гагиеву. Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».
Помимо убийства, бывшего сотрудника полиции обвиняют в побоях, угрозе убийством, покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и в грабеже.
По версии следствия, житель Владикавказа Вадим Техов, находившийся под домашним арестом, в сентябре 2019 года пришел на работу к своей бывшей жене — 22-летней Регине Гагиевой — и нанес ей как минимум 10 ударов ножом. Позже девушка, не приходя в сознание, умерла в больнице. Родные и друзья девушки ранее утверждали, что Техов и до совершения преступления избивал Гагиеву и угрожал ей убийством.
Позже экс-полицейского арестовали по обвинению в убийстве (ч.1 ст.105 УК) и отправили в СИЗО. «Зона права» отмечает, что до этого он неоднократно нарушал домашний арест. Из-за этого в отношении двух работников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН возбудили уголовное дело о халатности.
Следующее судебное заседание, на котором выступит Техов, состоится 26 января, после этого суд удалится для вынесения приговора.
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