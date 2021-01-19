Прокуратура Северной Осетии запросила 19 лет колонии строгого режима 32-летнему экс-полицейскому Вадиму Техову, убившему свою бывшую жену Регину Гагиеву. Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».

Помимо убийства, бывшего сотрудника полиции обвиняют в побоях, угрозе убийством, покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений и в грабеже.

По версии следствия, житель Владикавказа Вадим Техов, находившийся под домашним арестом, в сентябре 2019 года пришел на работу к своей бывшей жене — 22-летней Регине Гагиевой — и нанес ей как минимум 10 ударов ножом. Позже девушка, не приходя в сознание, умерла в больнице. Родные и друзья девушки ранее утверждали, что Техов и до совершения преступления избивал Гагиеву и угрожал ей убийством.

Позже экс-полицейского арестовали по обвинению в убийстве (ч.1 ст.105 УК) и отправили в СИЗО. «Зона права» отмечает, что до этого он неоднократно нарушал домашний арест. Из-за этого в отношении двух работников уголовно-исполнительной инспекции УФСИН возбудили уголовное дело о халатности.

Следующее судебное заседание, на котором выступит Техов, состоится 26 января, после этого суд удалится для вынесения приговора.

Ранее правозащитная организация «Зона права» выпустила доклад и пришла к выводу, что государство не обеспечивает защиту жертвам домашнего насилия, вынуждая женщин защищаться своими силами. При этом женщин, которые дали отпор насильнику, сурово наказывают.

Законопроект о профилактике домашнего насилия до сих пор не внесли на рассмотрение в Госдуму. Его авторы предлагают ввести систему охранных ордеров и помощи пострадавшим, а также закрепить в законодательстве понятия профилактики семейно-бытового насилия и описать его виды.