Жителя Таганрога арестовали по делу о краже оборудования из «самолета Судного дня» на миллион рублей

Жителя Таганрога, которого обвиняют в краже оборудования на сумму около миллиона рублей с «самолетом Судного дня» Ил-80, арестовали на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката задержанного Ольгу Бояркину.

По ее словам, подозреваемого задержали 4 января по делу о краже (п. «б» ч. 4. ст. 158 УК), уже 6 января ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта. Защита планирует обжаловать меру пресечения.

Издание RostovGazeta уточняет, что имя задержанного — Жора Хачунц. Жену подозреваемого Елена заявила, что мужчину задержали еще 26 декабря, когда он отправился в магазин за водой. «Причиной задержания стало то, что Жора лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Он даже отсидел восемь месяцев за это правонарушение», — уверяет жена.

По ее словам, уже 28 декабря его стали обвинять в краже деталей с «самолета Судного дня». «На следующий день сына старшего повезли на допрос, и приехали за мной. Меня с 8-месячной дочерью также забрали на допрос. Без повестки, никаких имен, никто не представлялся», — заявила Елена. Задержанный свою вину не признает.

Оборудование с самолета, предназначенного для эвакуации государственного руководства в случае опасности, украли в начале декабря. С воздушного судна в ходе планового ремонта пропали 39 блоков и пять плат радиостанций. В следственном управлении УМВД России в Таганроге сообщили, что ущерб составил более миллиона рублей. Следственное управление УМВД России в Таганроге 9 декабря возбудило уголовное дело по статье о краже (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК).

Самолет Ил-80 также известен как «самолет Судного дня» или «воздушный командный пункт». С 1987 года выпустили только четыре таких лайнера. Ил-80 предназначен для эвакуации государственного руководства в случае опасности. В частности, Ил-80 в случае войны должен принять на борт высшее военное руководство и обеспечить бесперебойное управление Вооруженными силами России.