Экс-полицейского из Чебоксар приговорили к двум годам условно. Он пять раз ударил задержанного электрошокером

Следственный комитет России по Чувашской Республике признал 31-летнего бывшего сотрудника полиции виновным в превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. На сообщение регионального СК обратила внимание «Медиазона».

Экс-сотрудник полиции также лишился права занимать государственные должности на полтора года. По версии следствия, 24 сентября прошлого года полицейский прибыл к одному из кафе в Чебоксарах для разбирательства из-за сообщения о мелком хулиганстве.

Экс-сотрудник полиции «без достаточных на то оснований, несмотря на спокойное поведение административно задержанного, который не проявлял агрессию и не оказывал сопротивление», ударил 28-летнего мужчину электрошокером пять раз.

После того, как следователи возбудили уголовное дело, бывшего полицейского уволили из органов «по отрицательным мотивам».