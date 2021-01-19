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№ 4 от 18 января 2021Читать номер
Экс-полицейского из Чебоксар приговорили к двум годам условно. Он пять раз ударил задержанного электрошокером
Следственный комитет России по Чувашской Республике признал 31-летнего бывшего сотрудника полиции виновным в превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК) и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. На сообщение регионального СК обратила внимание «Медиазона».
Экс-сотрудник полиции также лишился права занимать государственные должности на полтора года. По версии следствия, 24 сентября прошлого года полицейский прибыл к одному из кафе в Чебоксарах для разбирательства из-за сообщения о мелком хулиганстве.
Экс-сотрудник полиции «без достаточных на то оснований, несмотря на спокойное поведение административно задержанного, который не проявлял агрессию и не оказывал сопротивление», ударил 28-летнего мужчину электрошокером пять раз.
После того, как следователи возбудили уголовное дело, бывшего полицейского уволили из органов «по отрицательным мотивам».
«Газпром» допустил отмену строительства «Северного потока — 2» из-за санкций
«Газпром» допустил приостановку или прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций и «политического давления». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании.
«При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической конъюнктуры в различных регионах», — предупредил «Газпром» своих потенциальных инвесторов в меморандуме к евробондам.
В «Газпроме» опасаются, что в случае отказа от проекта компании придется выплатить неустойку своим подрядчикам. Соответствующее заявление компания выпустила вскоре после того, как издание Handelsblat рассказало о планах США ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца.
В декабре после годичного перерыва из-за санкций США «Фортуна» возобновила работы в Германии и завершила их к концу месяца. Следующий этап строительства — прокладка труб в экономической зоне Дании — должен был начаться в середине января. Накануне стало известно, что немецкие экологи — члены «Союза охраны природы и биоразнообразия» и других организаций — обжаловали выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством дополнительное разрешение на работы в экономической зоне ФРГ.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — в обход балтийских стран и Польши. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В США газопровод считают угрозой энергетической безопасности Европы.