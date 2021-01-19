«Газпром» допустил отмену строительства «Северного потока — 2» из-за санкций 

«Газпром» допустил приостановку или прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций и «политического давления». Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании.

«При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод "Северный поток-2", мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической конъюнктуры в различных регионах», — предупредил «Газпром» своих потенциальных инвесторов в меморандуме к евробондам.

В «Газпроме» опасаются, что в случае отказа от проекта компании придется выплатить неустойку своим подрядчикам. Соответствующее заявление компания выпустила вскоре после того, как издание Handelsblat рассказало о планах США ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна» и его владельца.

В декабре после годичного перерыва из-за санкций США «Фортуна» возобновила работы в Германии и завершила их к концу месяца. Следующий этап строительства — прокладка труб в экономической зоне Дании — должен был начаться в середине января. Накануне стало известно, что немецкие экологи — члены «Союза охраны природы и биоразнообразия» и других организаций — обжаловали выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством дополнительное разрешение на работы в экономической зоне ФРГ.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии — в обход балтийских стран и Польши. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В США газопровод считают угрозой энергетической безопасности Европы.