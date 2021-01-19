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№ 4 от 18 января 2021

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Следователи завели еще одно уголовное дело о халатности после гибели трех человек под лавиной в Норильске

Общество16

16
 

Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили еще одно уголовное дело о халатности (ч.3 ст. 293 УК) после схода лавины в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная». Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В региональном управление СК заявили о задержании 36-летнего и 52-летнего оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, подозреваемых в халатности; их отправили под домашний арест. В прокуратуре уверили, что муниципалитет не обеспечил «надлежащий контроль» за использованием земельных участков на территории комплекса и за законностью постройки объектов.

Ранее сотрудники СК задержали еще одного оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы администрации Норильска и также завели против него о халатности. Силовики проводили обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины и изъяли документы, которые представляют «интерес для следствия».

Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди. Погибла семья из трех человек. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Теги:
следственный комитет, ng, лавина, норильск

Роспотребнадзор: эффективность российской вакцины от COVID «ЭпиВакКорона» составила 100% по итогам двух фаз испытаний

Общество413

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Иммунологическая эффективность российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал научный центр «Вектор», составляет 100%, уверили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К такому выводу пришли исходя из данных двух фаз клинических исследований. «Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1–2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины „ЭпиВакКорона“ составляет 100%», — уверили в Роспотребнадзоре.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса. В декабре 2020 года она поступила в гражданский оборот. Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что вакцина «Вектора» получила регистрационное удостоверение. В Минздраве России в ноябре выдали «Вектору» разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата «ЭпиВакКорона» на добровольцах старше 60 лет.

Первой российской вакциной стала «Спутник V», исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию этого препарата. В Российском фонде прямых инвестиций заявляли, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%, а разработчики препарата сообщали, что их вакцина обладает 100% эффективностью против тяжелых форм COVID-19.

Теги:
COVID-19, ng, эпиваккорона, роспотребнадзор, вакцины
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