Сотрудники Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили еще одно уголовное дело о халатности (ч.3 ст. 293 УК) после схода лавины в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная». Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В региональном управление СК заявили о задержании 36-летнего и 52-летнего оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы Норильска, подозреваемых в халатности; их отправили под домашний арест. В прокуратуре уверили, что муниципалитет не обеспечил «надлежащий контроль» за использованием земельных участков на территории комплекса и за законностью постройки объектов.

Ранее сотрудники СК задержали еще одного оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы администрации Норильска и также завели против него о халатности. Силовики проводили обыски в администрации Норильска по делу о сходе лавины и изъяли документы, которые представляют «интерес для следствия».

Сход лавины в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел вечером 8 января по Москве. В результате схода снежной массы засыпало четыре строения, в которых находились люди. Погибла семья из трех человек. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).