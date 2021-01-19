Роспотребнадзор: эффективность российской вакцины от COVID «ЭпиВакКорона» составила 100% по итогам двух фаз испытаний

Иммунологическая эффективность российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которую разработал научный центр «Вектор», составляет 100%, уверили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К такому выводу пришли исходя из данных двух фаз клинических исследований. «Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1–2-й фаз клинических исследований, иммунологическая эффективность вакцины „ЭпиВакКорона“ составляет 100%», — уверили в Роспотребнадзоре.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса. В декабре 2020 года она поступила в гражданский оборот. Президент России Владимир Путин 14 октября заявил, что вакцина «Вектора» получила регистрационное удостоверение. В Минздраве России в ноябре выдали «Вектору» разрешение на проведение пострегистрационных исследований препарата «ЭпиВакКорона» на добровольцах старше 60 лет.

Первой российской вакциной стала «Спутник V», исследователи из разных стран критиковали поспешную регистрацию этого препарата. В Российском фонде прямых инвестиций заявляли, что нижний порог эффективности «Спутника V» — 91,4%, а разработчики препарата сообщали, что их вакцина обладает 100% эффективностью против тяжелых форм COVID-19.