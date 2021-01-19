Материалы
Рубрики
Темы
- Приговор Азату Мифтахову. 6 лет колонии4 материала
- Набычились. 2021 год в России — как 1937-й4 материала
- Вашингтонский мятеж4 материала
Свежий выпуск
№ 4 от 18 января 2021Читать номер
У вакцинированных от COVID-19 жителей Сахалина будут сертификаты в виде QR-кода. Ранее власти хотели ввести бейджи
У жителей Сахалина, привившихся от коронавируса, будут электронные сертификаты в виде QR-кода в телефонах, а не бейджи, как планировалось ранее. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы решили, что сертификат наш будет электронный в виде QR-кода непосредственно в телефоне. И если человеку нужно его предъявить, он сможет это сделать в телефоне. Это вещь индивидуальная, легко проверяется, то есть можно сфотографировать его и получить информацию, что этот человек конкретная личность», — сказал он (цитата по РИА Новости).
Лимаренко добавил, что при необходимости электронный сертификат можно будет переслать в любое учреждение.
Лимаренко 14 января анонсировал появление бейджей для граждан, вакцинировавшихся российским препаратом «Спутник V» от коронавируса. Он заявил, что привившиеся смогут не носить маски в общественных местах. Однако министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что маски носить необходимо и после вакцинации — до формирования в целом популяционного иммунитета.
В другом российском регионе, Башкирии, с февраля начнут внедрять систему «антиковидных паспортов». Их тоже получать те, кто привился от коронавируса.