У вакцинированных от COVID-19 жителей Сахалина будут сертификаты в виде QR-кода. Ранее власти хотели ввести бейджи

У жителей Сахалина, привившихся от коронавируса, будут электронные сертификаты в виде QR-кода в телефонах, а не бейджи, как планировалось ранее. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы решили, что сертификат наш будет электронный в виде QR-кода непосредственно в телефоне. И если человеку нужно его предъявить, он сможет это сделать в телефоне. Это вещь индивидуальная, легко проверяется, то есть можно сфотографировать его и получить информацию, что этот человек конкретная личность», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Лимаренко добавил, что при необходимости электронный сертификат можно будет переслать в любое учреждение.

Лимаренко 14 января анонсировал появление бейджей для граждан, вакцинировавшихся российским препаратом «Спутник V» от коронавируса. Он заявил, что привившиеся смогут не носить маски в общественных местах. Однако министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что маски носить необходимо и после вакцинации — до формирования в целом популяционного иммунитета.

В другом российском регионе, Башкирии, с февраля начнут внедрять систему «антиковидных паспортов». Их тоже получать те, кто привился от коронавируса.