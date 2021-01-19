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№ 4 от 18 января 2021Читать номер
В Киеве полиция задержала 13 участников акции против ультраправого насилия
Киевская полиция задержала 13 участников акции против ультраправого насилия, которая проходит в день убийства неонацистами журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Об этом сообщает «Грати».
Основанием для задержания участников акции, которая должна была пройти у памятника Петру Сагайдачному в Подольском районе, правоохранители назвали нарушение карантина. В отделении на активистов уже составили протоколы.
Акцию организовало движение «Соціальний рух». «Уже в двенадцатый раз эта дата для нас — грустный повод напомнить о преступлениях ультраправых и в Украине. Безнаказанность этих врагов свободы и демократии из года в год провоцирует все новые трагедии. Из года в год правые экстремисты избегают ответственности за погромы и убийства, нападения на журналистов и политиков», — заявили в организации.
19 января активисты чтут память журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, которых неонацисты организации БОРН убили в Москве в 2009 году. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов, Бабурова — внештатной журналисткой «Новой газеты» и активисткой анархистского движения.
Сегодня в семь часов вечера на месте убийства — в начале московской улицы Пречистенка — желающие могут возложить цветы в память убитых. Традиционное шествие столичная мэрия не согласовала из-за коронавирусных ограничений. Городская прокуратура уже вручила предостережения двум заявителям акции — Кириллу Медведеву и Павлу Кудюкину.
Теги:sn, киев, убийство, антифашисты
«Повод для анализа на предмет призывов»: в Кремле утверждают, что не опасаются массовых протестов сторонников Навального
В Кремле считают «абсолютной ерундой» сообщения о том, что президент России Владимир Путин боится политика Алексея Навального. Власти не опасаются массовых протестов сторонников политика, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Тревожные призывы, мы не являемся органом, который может давать оценку. Но это наверное может быть поводом для определенного анализа на предмет призывов к чему-то незаконному», — считает Песков.
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