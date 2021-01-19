В Киеве полиция задержала 13 участников акции против ультраправого насилия

Киевская полиция задержала 13 участников акции против ультраправого насилия, которая проходит в день убийства неонацистами журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Об этом сообщает «Грати».

Основанием для задержания участников акции, которая должна была пройти у памятника Петру Сагайдачному в Подольском районе, правоохранители назвали нарушение карантина. В отделении на активистов уже составили протоколы.

Акцию организовало движение «Соціальний рух». «Уже в двенадцатый раз эта дата для нас — грустный повод напомнить о преступлениях ультраправых и в Украине. Безнаказанность этих врагов свободы и демократии из года в год провоцирует все новые трагедии. Из года в год правые экстремисты избегают ответственности за погромы и убийства, нападения на журналистов и политиков», — заявили в организации.

19 января активисты чтут память журналистки Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова, которых неонацисты организации БОРН убили в Москве в 2009 году. Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов, Бабурова — внештатной журналисткой «Новой газеты» и активисткой анархистского движения.

Сегодня в семь часов вечера на месте убийства — в начале московской улицы Пречистенка — желающие могут возложить цветы в память убитых. Традиционное шествие столичная мэрия не согласовала из-за коронавирусных ограничений. Городская прокуратура уже вручила предостережения двум заявителям акции — Кириллу Медведеву и Павлу Кудюкину.