В СК установили предполагаемых исполнителей убийства вора в законе Япончика

Следственный комитет (СК) России установил предполагаемых исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова, более известного как вор в законе Япончик. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, это Астамур Бутба и Нугзар Папава, имеющие двойное гражданство — России и Республики Абхазия. По данным ведомства, сейчас они находятся в Абхазии. Предполагаемым исполнителям предъявили обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия, оба фигуранта объявлены в международный розыск, их заочно арестовали.

В СК заявили, что именно Бутба, находясь в кузове грузового автомобиля, в июле 2009 года из снайперской винтовки выстрелил в Япончила, выходившего из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве.

В этот момент Папава находился на месте происшествия, но был в другой — угнанной — машине, утверждают в ведомстве, добавив, что он прикрывал отход киллера и был готов в любой момент начать стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.

В СК также добавили, что остальные арестованные соучастники занимались организацией убийства, перевозкой и хранением оружия и осуществляли наружное наблюдение за потерпевшим.

Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков был убит 28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Киллер стрелял в него из «Газели», припаркованной в 40 метрах от ресторана. Иванькова доставили в больницу, однако вскоре он скончался.

По версии следствия, организатор убийства — вор в законе Илья Симония, известный как Махо. Мотивом убийства, по данным СК, стала личная неприязнь, конфликт между Симонией и Иваньковым начался в 1980-е годы, когда оба сидели в колониях в Иркутской области.