«Дочка» Росатома установит на ВДНХ фигуры Берии с силиконовыми головами

Дочерняя компания госкорпорации Росатом «Атомэнергопроект» планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. На соответствующую закупку обратили внимание «Открытые медиа».

Стоимость фигур — двух «манекенов высокореалистичных» с вандалостойкими туловищами, имплантированными натуральными волосами, силиконовыми головами и акриловыми глазными яблоками — составит около 2 миллионов рублей с учетом доставки и монтажа.

Заказчики позаботились и о костюмах для «героя атомного проекта» (так он обозначен в документах). На два комплекта одежды для главы НКВД в «Атомэнергопроекте» готовы в целом потратить 225,5 тысячи рублей.

Манекены разметят в двух зонах экспозиции: «Бомбардировка японских городов и окончание Второй мировой войны» и «Семипалатинский полигон и испытание заряда РДС». Первая зона, согласно проекту, представляет собой инсталляцию «кремлевского кабинета 1945-го года, […] в котором советское руководство знакомится с новостью об американских бомбардировках японских городов, о трагедии Хиросимы и Нагасаки».

Во второй зоне авторы экспозиции планируют устроить «художественную реконструкцию бункера в Семипалатинске, в котором участники атомного проекта (ученые-физики, правительственная делегация) находились во время испытания и наблюдали за взрывом заряда РДС-1».

Кроме Берии, на выставке будут представлены фигуры и других деятелей советской эпохи: физиков Игоря Курчатова, Юлия Харитона, радиохимика Виталия Хлопина и других. Всего на оформление павильона потратят 1,28 миллиарда рублей, заниматься созданием экспозиции будет ООО «Атомэкспо».

Лаврентий Берия, которого называют организатором политических репрессий в СССР, занимал пост главы НКВД в период с 1938 по 1945 год. После этого он работал в президиуме ЦК КПСС. В 1953 году его арестовали и расстреляли по обвинению в измене Родине.