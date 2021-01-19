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№ 4 от 18 января 2021

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«Дочка» Росатома установит на ВДНХ фигуры Берии с силиконовыми головами

Общество119

119
 

Дочерняя компания госкорпорации Росатом «Атомэнергопроект» планирует установить в павильоне атомной энергии на ВДНХ две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. На соответствующую закупку обратили внимание «Открытые медиа». 

Стоимость фигур — двух «манекенов высокореалистичных» с вандалостойкими туловищами, имплантированными натуральными волосами, силиконовыми головами и акриловыми глазными яблоками — составит около 2 миллионов рублей с учетом доставки и монтажа. 

Заказчики позаботились и о костюмах для «героя атомного проекта» (так он обозначен в документах). На два комплекта одежды для главы НКВД в «Атомэнергопроекте» готовы в целом потратить 225,5 тысячи рублей. 

Манекены разметят в двух зонах экспозиции: «Бомбардировка японских городов и окончание Второй мировой войны» и «Семипалатинский полигон и испытание заряда РДС». Первая зона, согласно проекту, представляет собой инсталляцию «кремлевского кабинета 1945-го года, […] в котором советское руководство знакомится с новостью об американских бомбардировках японских городов, о трагедии Хиросимы и Нагасаки». 

Во второй зоне авторы экспозиции планируют устроить «художественную реконструкцию бункера в Семипалатинске, в котором участники атомного проекта (ученые-физики, правительственная делегация) находились во время испытания и наблюдали за взрывом заряда РДС-1». 

Кроме Берии, на выставке будут представлены фигуры и других деятелей советской эпохи: физиков Игоря Курчатова, Юлия Харитона, радиохимика Виталия Хлопина и других. Всего на оформление павильона потратят 1,28 миллиарда рублей, заниматься созданием экспозиции будет ООО «Атомэкспо». 

Лаврентий Берия, которого называют организатором политических репрессий в СССР, занимал пост главы НКВД в период с 1938 по 1945 год. После этого он работал в президиуме ЦК КПСС. В 1953 году его арестовали и расстреляли по обвинению в измене Родине.

Теги:
sn, берия, выставка, вднх
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