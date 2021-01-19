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№ 4 от 18 января 2021

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Прокуратура вручила предостережения заявителям акции в память об убитых нацистами Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове 

Общество1 016

1 016
 

Прокуратура в Москве вручила предостережения двум заявителям акции памяти убитых неонацистами журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвоката Станислава Маркелова. Об сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на организаторов акции.

В документе, который вручили Кириллу Медведеву и Павлу Кудюкину, утверждается, что в Москве продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий «в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой».

Ранее, 10 января, мэрия Москвы не согласовала традиционное шествии в годовщину убийства Бабуровой и Маркелова, сославшись на коронавирусные ограничения. Департамент региональной безопасности тогда предупредил организаторов об ответственности в случае проведения шествия. В Пензе активистам также отказали в согласовании антифашистской акции.

Вместо марша в центре Москвы желающие могут в 19:00 19 января возложить цветы к дому 1 на улице Пречистенка, где в 2009 году неонацисты расстреляли Бабурову и Маркелова, рассказали в «Комитете 19 января».

Обстановка в 13:00 на Пречистенке, где в 19:00 можно будет возложить цветы в память об убитых нацистами журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове. Рядом стоит автозак.

Традиционные шествия в память погибших от рук нацистов проводились 12 лет подряд. Маркелов и Бабурова были убиты членами экстремистской Боевой организации русских националистов (БОРН) Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис на Пречистенке 19 января 2009 года. Станислав Маркелов был известным адвокатом, защищавшим в судах левых активистов, Анастасия Бабурова — внештатной журналисткой «Новой газеты» и активисткой анархистского движения. Насте было 25 лет, Стасу — 34 года.

В 2011 году суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, Хасис приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2021 году Хасис может выйти по УДО, Тихонов лишен такой возможности — в 2014 году он получил еще 18 лет сверх пожизненного срока, признав вину и дав подробные показания в отношении других членов БОРН.

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Теги:
ng, бабурова, маркелов
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