Суд отказал в УДО осужденному по «московскому делу» Евгению Коваленко

Клинцовский городской суд Брянской области отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

Администрация колонии №6, где Коваленко отбывает наказание, была не против УДО. В характеристике она указала, что у фигуранта «московского дела» нет взысканий, он шесть раз получал поощрения, «вину, согласно приговора суда, не признал, однако в содеянном раскаялся». Там отмечается, что Коваленко «доказал свое исправление и не нуждается в полном отбывании назначенного судом срока наказания». Представитель прокуратуры тоже поддержал ходатайство об УДО.

Как уточнил Гильманов «Новой газете», суд объяснил свое решение тем, что «та тенденция, которую он видит в исправлении Коваленко, она непродолжительная». Он сослался на то, что фигурант «московского дела» начал получать благодарности и поощрения исключительно в 2020 году, но ранее он и не мог этого сделать, объяснил защитник, так как Коваленко находился в следственном изоляторе в Москве, его доставили в колонию только в конце 2019 года.

Помимо этого, Коваленко с момента прошлого заседания, которое было в декабре и впоследствии отложено, он получил два дополнительных поощрения, то есть, теперь их у фигуранта «московского дела» даже не шесть, как сказано в характеристике, а восемь. Гильманов добавил, что решение суда будет обжаловано.

В сентябре 2019 года Мещанский суд столицы Коваленко к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима за то, что он бросил мусорный бак в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (ч. 1 ст. 318 УК). Подсудимый объяснил свой поступок «жестом отчаяния», вызванным желанием оградить граждан от избиений со стороны силовиков.