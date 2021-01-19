Краснодарец продавал бритвенный набор на «Авито». Полицейские при покупке избили его и обвинили в краже бритвы

Житель Краснодара Евгений Ластин заявил, что полицейские при задержании применили к нему насилие и избили его, требуя написать «явку с повинной» о краже бритвенного набора. Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Ластин обратился в организацию в конце прошлого года. Он рассказал, что на сайте «Авито» продавал бритвенный набор, и 30 октября договорился о встрече с человеком по имени Денис, который хотел купить принадлежности. По словам Ластина, вечером этого же дня он встретился с мужчиной у подъезда своего дома, где его и задержали полицейские.

Краснодарец уточнил, что один из сотрудников ударил его по ногам ниже колена, в результате чего сам мужчина упал. После этого полицейский схватил его за волосы и пригибал его голову к полу, а затем — завел руки Ластина за спину и застегнул наручники.

Затем, по словам мужчины, его посадили в машину и стали бить рукой по голове, лицу и в грудную клетку. Его отвезли в один из отделов полиции Краснодара, где сотрудники стали бить Ластина, «Сильных ударов не было. Потом они стали требовать от меня признаться в краже бритвенных наборов. Я отрицал кражи. Это продолжалось около 15 минут», — вспомнил краснодарец.

В отделе он провел всю ночь и на него составили протокол о неповиновении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). На следующий день суд назначил Ластину штраф. После заседания силовики вместе с мужчиной пришли в квартиру, где он жил, осмотрели ее, а затем — отправились в полицию, где он написал «явку с повинной» под диктовку, после чего мужчину отпустили. Позже против него возбудили дело о краже (ч. 1 ст. 158 УК), сейчас он под подпиской о невыезде.

В горбольнице №3 Краснодада у Ластина зафиксировали «ушиб, подкожные гематомы обеих предплечий, обеих голеней». 3 ноября судмедэксперт указал, что мужчине «причинены повреждения в виде кровоизлияний в области лица, кровоподтеков в области туловища, верхних и нижних конечностей, ссадин в области правой верхней конечности».

По версии полицейских, они не оказывали на Ластина физического и психологического давления, а он якобы попытался скрыться от них, в результате чего мужчину задержали с применением наручников. В «Комитете против пыток» отметили, что полученная правозащитниками видеозапись опровергает эту версию.

Организация обратилась в СК из-за произошедшего с Ластиным. Старший следователь следственного отдела по Западному округу Краснодара Георгий Кашоида отказал в возбуждении уголовного дела против сотрудников полиции, не найдя в их действиях состава преступления и посчитав, что мужчина оговаривает силовиков, чтобы избежать уголовной ответственности.