Хабаровского журналиста оштрафовали на 75 тысяч из-за работы на митингах 

Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей автора «Арсентьевских вестей» Дмитрия Тимошенко из-за работы на митингах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает местный штаб Алексея Навального.

Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митингов (ч.8 статьи 20.2 КоАП). Сразу же после заседания Тимошенко снова задержали — из-за другой акции. Журналиста увезли в отдел полиции №4.

«За то, что на видео не было опознавательных знаков [журналиста], хотя у меня есть все удостоверения. По факту, только из-за видео», — пояснил журналист, выходя из суда в сопровождении полицейских.

Тимошенко не первый раз штрафуют из-за работы на акциях протеста. Накануне ему назначили 10 тысяч рублей штрафа из-за создания помех транспорту во время несанкционированного митинга. Судебного заседания он два дня ждал в спецприемнике.

Протесты в Хабаровском крае продолжаются с лета прошлого года после задержания главы региона Сергея Фургала. Его обвинили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и увезли в Москву; сейчас он находится одном из столичных СИЗО.