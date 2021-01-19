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№ 4 от 18 января 2021

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Хабаровского журналиста оштрафовали на 75 тысяч из-за работы на митингах 

Общество3

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Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей автора «Арсентьевских вестей» Дмитрия Тимошенко из-за работы на митингах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщает местный штаб Алексея Навального. 

Суд признал его виновным в повторном нарушении правил проведения митингов (ч.8 статьи 20.2 КоАП). Сразу же после заседания Тимошенко снова задержали — из-за другой акции. Журналиста увезли в отдел полиции №4.  

«За то, что на видео не было опознавательных знаков [журналиста], хотя у меня есть все удостоверения. По факту, только из-за видео», — пояснил журналист, выходя из суда в сопровождении полицейских. 

Тимошенко не первый раз штрафуют из-за работы на акциях протеста. Накануне ему назначили 10 тысяч рублей штрафа из-за создания помех транспорту во время несанкционированного митинга. Судебного заседания он два дня ждал в спецприемнике. 

Протесты в Хабаровском крае продолжаются с лета прошлого года после задержания главы региона Сергея Фургала. Его обвинили в организации убийств предпринимателей пятнадцатилетней давности и увезли в Москву; сейчас он находится одном из столичных СИЗО.

Теги:
sn, журналисты, хабаровск, протесты

В России впервые с ноября выявили менее 22 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Общество56

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На территории России за последние сутки выявили 21 734 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Это минимальный прирост с 18 ноября прошлого года, когда зафиксировали 20 985 новых заболевших. 

При этом в Петербурге суточный прирост заразившихся COVID-19 сегодня выше, чем в Москве: 3 281 и 3 115 случаев. Такая же ситуация была и 4 января, отмечает РИА Новости, когда прирост в Петербурге составил 3657, а в Москве — 3591 заболевших. Еще один российский субъект, где за последние сутки выявили более тысячи новых случаев COVID-19 — Подмосковье, там федеральный оперштаб отчитался о 1 072 заболевших за сутки. 

Дополняется

Теги:
em, коронавирус, россия
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