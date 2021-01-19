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№ 4 от 18 января 2021

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В России впервые с ноября выявили менее 22 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Общество118

118
 

На территории России за последние сутки выявили 21 734 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Это минимальный прирост с 18 ноября прошлого года, когда зафиксировали 20 985 новых заболевших.

При этом в Петербурге суточный прирост заразившихся COVID-19 сегодня выше, чем в Москве: 3 281 и 3 115 случаев. Такая же ситуация была и 4 января, отмечает РИА Новости, когда прирост в Петербурге составил 3657, а в Москве — 3 591 заболевший. Еще один российский субъект, где за последние сутки выявили более тысячи новых случаев COVID-19 — Подмосковье, там федеральный оперштаб отчитался о 1 072 заболевших за сутки.

Скончались от коронавирусной инфекции в России за время пандемии 66 623 пациента, из них 586 — за сутки. Вылечились от COVID-19 по стране 3 002 026, прирост этого показателя составил 23 262.

Общее число случаев заражения в России достигло 3 612 800. По данным университета Хопкинса, она находится на четвертом месте по этому показателю, ее опережают США (свыше 24 млн), Индия (более 10,5 млн) и Бразилия (свыше 8,5 млн).

Теги:
em, коронавирус, россия

РБК: полицейского из Самары подозревают в разглашении данных о перелетах предполагаемых отравителей Навального

Общество1 024

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В конце декабря прошлого года управление СК по Самарской области возбудило дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) сотрудником отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары Кириллом Чупровым, он сейчас под домашним арестом. Об этом сообщили источники РБК, один из которых знаком с расследованием, другой — из регионального управления МВД.

По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы данных «Розыск магистраль» постороннему лицу, уточнил один из собеседников издания. В отделе полиции подтвердили, что Чупров у них работает, но деталей не привели.

Полицейского проверят на передачу постороннему информации, связанной с авиаперелетами лиц, упоминаемых в журналистском расследовании об отравлении политика Алексея Навального сотрудниками ФСБ, утверждает РБК.

По словам другого собеседника издания, в отношении еще одного полицейского из отдела № 6, начальника дежурной части, проводят служебную проверку. Он добавил, что следователи вычислили Чупрова проанализировав запросы, поступившие в «Розыск магистраль».

В пресс-службе Самарского районного суда Самары РБК сообщили, что 29 декабря полицейского отправили под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Источники РБК утверждают, что накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата, а сопровождает расследование самарское управление службы.

В декабре прошлого года The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и Фонд борьбы с коррупцией Навального (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) выпустили расследование, в котором говорится, что группа сотрудников ФСБ следила за политиком и может быть причастна к его отравлению. Позже Навальный рассказал о разговоре с одним из фигурантов расследования — предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, в службе назвали это подделкой.

Политику стало плохо в августе прошлого года на борту самолета Томск-Моска, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске, откуда политика после долгих переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Отравление Навального веществом из группы «Новичок» подтвердили специалисты из Германии, Франции и Швеции, а также из Организации по запрещению химоружия. Российские власти отрицают, что политика отравили и говорят, что хотя Германия ответила на их запросы, нужных сведений она не передала.

Навальный в прошедшее воскресенье вернулся в Россию из Германии после курса реабилитации, прямо на паспортном контроле его задержали. Вчера горсуд Химок на выездном заседании в местном отделе полиции отправил Навального в СИЗО на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Требование служба выдвинула еще когда Навальный был не в России, сам он отмечал, что его условный срок закончился 30 декабря прошлого года.

Теги:
em, полиция, самарская область, навальный
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