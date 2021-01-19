В России впервые с ноября выявили менее 22 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В конце декабря прошлого года управление СК по Самарской области возбудило дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) сотрудником отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары Кириллом Чупровым, он сейчас под домашним арестом. Об этом сообщили источники РБК, один из которых знаком с расследованием, другой — из регионального управления МВД.

По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы данных «Розыск магистраль» постороннему лицу, уточнил один из собеседников издания. В отделе полиции подтвердили, что Чупров у них работает, но деталей не привели.

Полицейского проверят на передачу постороннему информации, связанной с авиаперелетами лиц, упоминаемых в журналистском расследовании об отравлении политика Алексея Навального сотрудниками ФСБ, утверждает РБК.

По словам другого собеседника издания, в отношении еще одного полицейского из отдела № 6, начальника дежурной части, проводят служебную проверку. Он добавил, что следователи вычислили Чупрова проанализировав запросы, поступившие в «Розыск магистраль».

В пресс-службе Самарского районного суда Самары РБК сообщили, что 29 декабря полицейского отправили под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Источники РБК утверждают, что накануне ареста Чупрова в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата, а сопровождает расследование самарское управление службы.

В декабре прошлого года The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и Фонд борьбы с коррупцией Навального (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) выпустили расследование, в котором говорится, что группа сотрудников ФСБ следила за политиком и может быть причастна к его отравлению. Позже Навальный рассказал о разговоре с одним из фигурантов расследования — предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, в службе назвали это подделкой.

Политику стало плохо в августе прошлого года на борту самолета Томск-Моска, из-за чего лайнер экстренно сел в Омске, откуда политика после долгих переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Отравление Навального веществом из группы «Новичок» подтвердили специалисты из Германии, Франции и Швеции, а также из Организации по запрещению химоружия. Российские власти отрицают, что политика отравили и говорят, что хотя Германия ответила на их запросы, нужных сведений она не передала.

Навальный в прошедшее воскресенье вернулся в Россию из Германии после курса реабилитации, прямо на паспортном контроле его задержали. Вчера горсуд Химок на выездном заседании в местном отделе полиции отправил Навального в СИЗО на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Требование служба выдвинула еще когда Навальный был не в России, сам он отмечал, что его условный срок закончился 30 декабря прошлого года.