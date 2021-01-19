СК возбудил уголовное дело о халатности после гибели под лавиной президента горнолыжной федерации «Домбай»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) после схода лавины на горнолыжном курорте в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

«Во время ликвидации [снежных завалов — ред.] и поисковых мероприятий под снежной массой обнаружено тело мужчины. […] В рамках расследования уголовного дела допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается интересующая следствие документация», — пояснили в управлении.

ЧП произошло накануне на популярном горнолыжном курорте: под завалами снега длиной оказались кафе и два вагончика с пунктом проката лыж и сноубордов. ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что спуск лавины мог быть принудительным: в результате снежная масса попала на трассу.

Спасатели извлекли из-под завалов женщину, еще шестеро выбрались из-под снега самостоятельно. Один человек — президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов — погиб.

«Не удалось спасти. Сейчас жду, спускают [тело]. Мы возились с бугелем со своим работником, услышали выстрелы, смотрим — лавина несется. Начали вниз убегать, я посмотрел, он у дверей [вагончика] стоял и в самый пик попал. Нас накрыло, но мы выбрались, начали его искать — ни вагона, ничего не было», — рассказал ТАСС его сын Шамиль Маршанкулов.

По предварительным данным, больше под завалами людей нет. Накануне спасатели обошли все гостиницы в поселке и опросили туристов, все оказались в своих номерах. Однако поисково-спасательная работа пока продолжается, чтобы убедиться, что под толщей снега точно никто не остался. Длина лавины составила 600 метров, ширина — 100 метров, глубина - до 5 метров.