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№ 4 от 18 января 2021

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В США отпустили под залог специалиста по статистике COVID-19, обвинившую власти Флориды в манипуляции данными

Общество405

405
 

В США суд отпустил под залог размером 2,5 тыс. Ребекку Джонс — специалиста по коронавирусной статистике, которая обвинила власти штата Флорида в манипуляции данными об инфекции, сообщает CBS Miami.

Заседание суда прошло накануне. Местный департамент правопорядка предлагал суду отпустить Джонс под залог «без доступа к компьютеру, без доступа в Интернет и без контактов со свидетелями». Однако запрет на использование компьютера и интернета был отклонен.  

Джонс добровольно сдалась полиции в воскресенье, впоследствии ее поместили в тюрьму. Это произошло после того, как был выдан ордер на ее арест. «Флорида сажает в тюрьму ученых за преступления, связанные со знаниями и их озвучиванием», — заявила она 17 января в твиттере. 

Джонс в мае прошлого года уволили из департамента здравоохранения Флориды. Сама Джонс утверждала, что поводом для этого стал ее отказ от занижения статистики по COVID-19 в штате. 

В ноябре правоохранители начали расследование против Джонс из-за несанкционированного проникновения в компьютерные системы службы здравоохранения. В декабре сотрудники правоохранительного департамента провели в ее доме обыск, в ходе которого обнаружили доказательства виновности Джонс. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы и штраф размером 5 тысяч далларов. 

Теги:
em, коронавирус, залог, сша

«Важные истории»: жертвам репрессий в России приходится ждать возвращения жилья минимум 15 лет

Общество687

687
 

В 40 % российских регионов пострадавшим от репрессий в советское время гражданам приходится ждать жилья более 15 лет. Больше всего желающих вернуться из ссылки жертв репрессий зарегистрировано в Москве, Краснодарском и Приморском краях, свидетельствуют расчеты «Важных историй».

В Москве более 92% граждан всех групп ждут своей очереди на получение жилья свыше десяти лет, посчитало издание.

В Петербурге таких людей – 75 %, в Краснодарском крае – 81 %, в Севастополе – 66 %, в Приморье – 41 %. В 35 регионах, в том числе Москве, Подмосковье, Приморском и Краснодарском краях длительность очереди составляет более 15 лет.

Авторы материала пришли к выводу, что быстрее всего жилье можно получить в отдаленных регионах России — однако они были местами для ссылок репрессированных в советское время. Например, в Магаданской области нужно простоять очередь длиной в шесть лет, в Мурманской области — семь, а в Мордовии, Бурятии, Забайкальском крае и Еврейской автономной области – восемь.

При этом на весну запланировано рассмотрение Госдумой во втором чтении законопроекта о выделении жилья жертвам советских репрессий на их исторической родине. Если в документ не внесут поправки, то родственникам репрессированных придется встать в общую очередь на жилье, где перед ними — десятки тысяч человек.

В разговоре с «Важными историями» юрист Григорий Вайпан заявил, что для предоставления жилья жертвам репрессий без очереди нужно «примерно 2,5–3 миллиарда рублей». «В одной Москве на новогодние украшения города тратится миллиард каждый год. Просто жертвы советских репрессий сейчас явно не в приоритете для нашего государства», — считает он.

В 1991 году был принят закон, который обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий. Он предписывал выделить бесплатное жилье в городе, где семьи репрессированных проживали на момент ареста. Однако в 2005 году Госдума передала полномочия устанавливать механизм такой компенсации регионам.

В 2019 году это оспорили в КС дети репрессированных москвичей Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер. В декабре 2019 года КС постановил, что такой механизм компенсаций нарушает права жертв репрессий, и потребовал незамедлительно изменить закон. На прошлой неделе более 100 общественных и культурных деятелей направили руководству России открытое письмо с требованием обеспечить права жертв советских репрессий на получение жилья по прежнему месту жительства их семей.

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Теги:
em, важные истории, россия, жилье
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