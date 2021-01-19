В США отпустили под залог специалиста по статистике COVID-19, обвинившую власти Флориды в манипуляции данными

В США суд отпустил под залог размером 2,5 тыс. Ребекку Джонс — специалиста по коронавирусной статистике, которая обвинила власти штата Флорида в манипуляции данными об инфекции, сообщает CBS Miami.

Заседание суда прошло накануне. Местный департамент правопорядка предлагал суду отпустить Джонс под залог «без доступа к компьютеру, без доступа в Интернет и без контактов со свидетелями». Однако запрет на использование компьютера и интернета был отклонен.

Джонс добровольно сдалась полиции в воскресенье, впоследствии ее поместили в тюрьму. Это произошло после того, как был выдан ордер на ее арест. «Флорида сажает в тюрьму ученых за преступления, связанные со знаниями и их озвучиванием», — заявила она 17 января в твиттере.

Джонс в мае прошлого года уволили из департамента здравоохранения Флориды. Сама Джонс утверждала, что поводом для этого стал ее отказ от занижения статистики по COVID-19 в штате.

В ноябре правоохранители начали расследование против Джонс из-за несанкционированного проникновения в компьютерные системы службы здравоохранения. В декабре сотрудники правоохранительного департамента провели в ее доме обыск, в ходе которого обнаружили доказательства виновности Джонс. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы и штраф размером 5 тысяч далларов.