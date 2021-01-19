Международная федерация хоккея пообещала Беларуси компенсацию за отмену чемпионата мира 

Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит белорусским организаторам компенсацию после отказа от проведения чемпионата мира в Минске. Об этом Sports.cz рассказал член совета IIHF Петр Бржиза.

«Это не санкции, а компенсация белорусским организаторам. Они точно описаны в контрактах. Мы ждем доклада и анализа канцелярии генерального секретаря IIHF, который определит все издержки и последствия этого решения в ближайшие недели», — сообщил он.

Сейчас в федерации решают, где теперь пройдет чемпионат мира по хоккею. Среди стран, которые могут его принять, Дания, Словакия и Латвия.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) накануне лишил Минск права проведения чемпионата мира по хоккею. Такое решение в федерации приняли в связи с вопросами безопасности, которые «находятся вне ее контроля».

Ранее спонсоры турнира Nivea Men и Škoda предупредили об отказе от партнерства в случае, если чемпионат все же пройдет в Беларуси. Свои опасения в международную федерацию также направила и швейцарская компания Tissot.

Чемпионат по хоккею должен был пройти в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня 2021 года. Из-за начавшихся протестов после президентских выборов глава латвийского министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что проведение турнира в Минске «абсолютно недопустимо» и «аморально».