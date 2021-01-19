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№ 4 от 18 января 2021Читать номер
Что произошло за ночь 19 января. Коротко
Общество22
«Новая газета»редакция
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- Гособвинение запросило 25 лет колонии строгого режима для Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в расстреле сослуживцев в одной из военных частей Забайкалья. Также прокуратура попросила зачесть срок пребывания срочника в СИЗО. В конце декабря присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.
- Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили в СИЗО «Матросская тишина» политика Алексея Навального. Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников рассказал, что оппозиционер находится один в трехместной камере в карантинном отделении. По словам Навального, давления на него со стороны сотрудников не оказывается.
- Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза заявил, что Беларусь получит компенсации из-за переноса из страны чемпионата мира. Все расходы, по его словам, понесет сама организация.
- В Великобритании за прошедшие сутки от COVID-19 умерли 599 человек. Телеканал Sky News отмечает, что на прошлой неделе в стране за сутки от коронавируса скончались больше всего людей на душу населения в мире. В США же число случаев заражения, по данным университета Хопкинса, превысило 24 млн. Однако президент страны Дональд Трамп разрешил въезд из шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии при условии наличия отрицательного теста на COVID-19.
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