Гособвинение запросило 25 лет колонии для расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова 

Гособвинение запросило 25 лет колонии строгого режима для Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в расстреле сослуживцев в одной из военных частей Забайкалья. На заседании во 2-м Восточном окружном военном суде присутствовал корреспондент ТАСС.

Сторона обвинения также попросила суд зачесть в этот срок время пребывания срочника в СИЗО. Сам Шамсутдинов отказался от участия в прениях и последнего слова.

В свою очередь защита напомнила суду, что обвиняемый ранее не совершал преступлений, признал вину и раскаялся. Приговор Шамсутдинову вынесут 21 января.

В конце декабря присяжные единогласно признали солдата-срочника виновным, отметив при этом, что он заслуживает снисхождения. Как отмечал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, это означает, что судья может назначить Шамстудинову не более двух третей максимального срока наказания по его статье.

В октябре 2019 срочник Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в военной части. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Против юноши возбудили уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, давлением со стороны сослуживцев, дедовщиной и вымогательством денег.