Задержанный в Петербурге член стачечного комитета «Беларуськалия» попросил убежища в России 

Член стачечного комитета белорусского предприятия «Беларуськалий» Андрей Прилуцкий попросил политического убежища в России. Об этом «Новой газете» рассказал его адвокат Андрей Федорков.

«Заявление на убежище он подписал и отправил сегодня в УВМ ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он намерен просить убежища, поскольку его уголовное преследование обусловлено его участием в забастовочном движении и носит политический характер», — уточнил он.

Электрослесаря Прилуцкого задержали по ходатайству белорусских властей 29 декабря в петербургском аэропорту «Пулково». Позже его отправили в СИЗО «Кресты» до 6 февраля. На родине 38-летнего мужчину подозревают в применении насилия к двум сотрудникам милиции Солигорска в день выборов президента Беларуси.

Сам Прилуцкий настаивает, что в тот день — 9 августа — его самого избили неизвестные мужчины в балаклавах, от которых он пытался защитить своего знакомого. По его словам, люди без отличительных знаков начали применять насилие задолго до начала митинга в Солигорске.

«Андрея повалили на землю, начали избивать. В РОВД, где находились уже около 300 задержанных, Прилуцкий около пяти часов провел в наручниках с руками, заведенными за спину, потому что милиционеры не могли найти ключи. У него онемели руки», — рассказал Федорков.

В итоге Прилуцкого обвинили в участии в незаконном митинге, который начался спустя несколько часов после его задержания. Судья в ответ на это замечание промолчала и арестовала мужчину на 15 суток. Вскоре сотрудник «Беларуськалия» узнал, что его подозревают в применении насилия к сотрудникам милиции.

После выхода из изолятора Прилуцкий активно начал помогать участникам забастовочного движения своего завода и тем, кто участвовал в акциях протеста. В конце ноября его вновь вызвали на допрос, а в декабре предъявили обвинение в применении насилия к правоохранителям. В деле внезапно возник и второй потерпевший, который ранее в расследовании не фигурировал.

«Он человек был достаточно аполитичный до этих событий. Более 15 лет Прилуцкий проработал электрослесарем на заводе. Он достаточно религиозный человек, посещал воскресную школу. И вот 9 августа для него события в Беларуси перевернули картину мира», — отметил адвокат.

В итоге член стачкома уехал в Россию, где его и задержали. В Солигорске у него остались жена и трое несовершеннолетних детей. По оценкам Федоркова, рассмотрение заявления об убежище (с учетом апелляций в случае отказа) займет не менее четырех месяцев. Сейчас адвокаты собирают доказательства, подтверждающие политический характер преследования Прилуцкого.