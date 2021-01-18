Что произошло за день 18 января. Коротко

Головинский суд Москвы приговорил анархиста и аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии общего режима. Его осудили по делу о разбитом три года назад окне в ховринском офисе «Единой России». Другим фигурантам дела — Елене Горбань и Андрею Ейкину — суд назначил условное наказание (4 и 2 года). Из троих фигурантов только Мифтахов не признал вину. По версии обвинения, в 2018 году знакомые Азата разбили окно в офисе «Единой России» молотком и кинули туда файер, пока Мифтахов следил за обстановкой. Суд считает, что все трое «совершили хулиганство по мотивам политической ненависти», используя молоток и фаер «в качестве оружия». Обвинение против Мифтахова строится на показаниях секретного свидетеля под псевдонимом Петров, который, по словам следствия, умер «от травмы сердца» в ходе процесса. Он якобы опознал Азата «по выразительным бровям», но сообщил об этом только через год после событий, так как у него разрядился телефон. При зачете одного дня в СИЗО за полтора срок отбывания наказания может закончиться для Азата уже в 2024 году.