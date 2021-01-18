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№ 4 от 18 января 2021Читать номер
Что произошло за день 18 января. Коротко
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Головинский суд Москвы приговорил анархиста и аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии общего режима. Его осудили по делу о разбитом три года назад окне в ховринском офисе «Единой России». Другим фигурантам дела — Елене Горбань и Андрею Ейкину — суд назначил условное наказание (4 и 2 года). Из троих фигурантов только Мифтахов не признал вину. По версии обвинения, в 2018 году знакомые Азата разбили окно в офисе «Единой России» молотком и кинули туда файер, пока Мифтахов следил за обстановкой. Суд считает, что все трое «совершили хулиганство по мотивам политической ненависти», используя молоток и фаер «в качестве оружия». Обвинение против Мифтахова строится на показаниях секретного свидетеля под псевдонимом Петров, который, по словам следствия, умер «от травмы сердца» в ходе процесса. Он якобы опознал Азата «по выразительным бровям», но сообщил об этом только через год после событий, так как у него разрядился телефон. При зачете одного дня в СИЗО за полтора срок отбывания наказания может закончиться для Азата уже в 2024 году.
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Судья в химкинском УВД задержала Алексея Навального на 30 суток по заявлению ФСИН. Законодательство РФ не предусматривает задержания на 30 суток условно осужденного. Адвокат Ольга Михайлова заявила, что не смогла конфиденциально пообщаться с подзащитным в отделе полиции. Представители ГУ МВД по Подмосковью объяснили, что суд проходит в отделе полиции, так как Навальный не сдал тест на COVID-19. Суд же заявил, что работает в УВД, чтобы дать журналистам возможность осветить процесс. При этом полиция не пустила негосударственные СМИ на заседание. Вопрос о назначении Навальному реального срока по делу «Ив Роше» рассмотрят 2 февраля. До этого оппозиционер будет находиться в СИЗО «Матросская тишина». Команда Навального анонсировала масштабные протестные акции 23 января.
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Силовики задержали около 60 сторонников Навального в Москве и Питере. Как минимум 10 человек задержали возле отдела полиции в Химках, где шел суд. Всего возле УВД собрались примерно 150 человек. В Петербурге около 100 активистов вышли поддержать оппозиционера к Гостиному двору. Задержаны примерно 46 человек, в том числе муниципальные депутаты и журналисты.
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Навального потребовали освободить более десяти зарубежных правительств и организаций. Среди них — правительство Германии и его глава Ангела Меркель, вице-президент США Майк Помпео, МИДы Канады, Великобритании, Франции, Италии, Австрии, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии, а также ООН, НАТО и ЕС. Amnesty International признала Навального узником совести.
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Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права проведения чемпионата мира в этом году. IIHF уточнила, что решение о переносе турнира принято в связи с вопросами безопасности, которые находятся вне ее контроля. В федерации не решили, где в итоге пройдет ЧМ. Совет планирует рассмотреть статус Латвии как соорганизатора турнира, а также оценить возможность его проведения в одном месте. Ранее два главных спонсора ЧМ, Nivea Men и Škoda, заявили, что не будут партнерами турнира, если он пройдет в Беларуси.
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Как минимум один человек погиб под лавиной в Карачаево-Черкесии. Спуск лавины был принудительным, снежная масса накрыла горнолыжную трассу в поселке Домбай. Спасатели извлекли из-под завалов женщину, а также тело одного погибшего. Еще шестеро выбрались из-под снега самостоятельно. Спасательную операцию приостановили из-за наступления темноты.
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