Русская служба «Би-би-си»: формально Навальный не арестован, а задержан

Политик Алексей Навальный формально находится в статусе задержанного, а не арестованного. Это следует из текста решения Химкинского горсуда, которое проанализировала Русская служба «Би-би-си».

Как следует из документа, срок задержания политика решено «продлить до 30 суток, то есть, до 15 февраля». Об этом, следует из решения суда, ходатайствовал начальник УВД по городу Химки Игорь Янчук. В решении также указано, что оппозиционер несколько раз не являлся в инспекцию ФСИН на регистрацию и для вынесения ему предупреждения.

Судья Морозова продлила срок задержания Навального на основании статьи 46 Уголовно-исполнительного кодекса, а также статей 396, 397 и 399 Уголовно-процессуального кодекса. Как отмечает Русская служба «Би-би-си», в этих нормах ничего не говорится о о задержании условно осужденного в связи с уклонением от наказания.

Об этом же ранее заявляла и адвокат Навального Ольга Михайлова. «Были применены нормы, по сути, по аналогии закона. В законе нет норм, позволяющих проводить подобные судебные заседания», — отметила она. Адвокат будет обжаловать постановление суда, так как оно вынесено с «с грубыми нарушениями права на защиту».

Изначально сообщалось, что Химкинский суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток. Представители главного управления МВД по Подмосковью объяснили, что суд проходит в УВД из-за того, что политик не сдал тест на коронавирус.