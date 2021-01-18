Международная федерация хоккея лишила Минск права проведения ЧМ-2021

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) лишил Минск права проведения чемпионата мира по хоккею в этом году. Об этом говорится в его заявлении.

IIHF уточнила, что решение о переносе турнира было принято в связи с вопросами безопасности, которые находятся вне ее контроля. «В настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси», — пришел к выводу совет.

Окончательное решение насчет того, где пройдет ЧМ, пока не приняли. Совет планирует рассмотреть статус Латвии как соорганизатора турнира, а также оценить возможность его проведения в одном месте.

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В конце прошлой недели два спонсора ЧМ, Nivea Men и Škoda, заявили, что не будут партнерами турнира, если он пройдет в Беларуси. Свои опасения в международную федерацию направила и швейцарская компания Tissot.

Ранее планировалось, что ЧМ по хоккею пройдет в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня 2021 года. Из-за начавшихся в последней стране протестов после голосования на президентских выборах глава латвийского министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что проведение турнира в Минске «абсолютно недопустимо» и «аморально».

Президент IIHF Рене Фазель по итогам встречи с Александром Лукашенко говорил ТАСС, что Латвийская хоккейная ассоциация предложила провести все матчи ЧМ у себя. Фазель также рассказывал о предложении главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка перенести матчи минского этапа в Петербург.