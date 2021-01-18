Осужденная за госизмену жительница Калининграда попросила о помиловании. Дело завели после приглашения на свадьбу сотрудника ФСБ 

Осужденная на 13 лет по делу о госизмене эксперт Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова Антонина Зимина подала прошение о помиловании. Об этом ТАСС рассказал ее отец.

«Прошение о помиловании подано президенту РФ, как положено. Но вину она по-прежнему не признает», — рассказал он.

Суд над Зиминой и ее мужем Константином Антонцом состоялся в конце декабря. Супругов приговорили к 13 и 12 годам соответственно за госизмену.

Правоохранители вменили паре два эпизода. Первый — о передаче сотрудникам разведки Латвии документов с грифом «секретно», связанных с особой экономической зоной Калининграда. Другой связан с раскрытием спецслужбам Латвии информации о сотруднике ФСБ Максиме Денисенко, который был гостем на свадьбе пары.

По данным следствия, после торжества молодожены переслали представителям прибалтийской разведки фотографию контрразведчика, указав его звание и должность. Оба фигуранта дела свою вину отрицают, защита собирается обжаловать приговор.