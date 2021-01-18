И. о. директора местного водоканала задержали после отравления сотен жителей Буйнакска питьевой водой

В дагестанском Буйнакске правоохранители задержали и.о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаба Шарипова по делу о массовом отравлении питьевой водой. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Дагестану.

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что Абдулвагаб Шарипов […] выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города Буйнакск, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вызвавшее их заболевание острой кишечной инфекцией», — рассказали в управлении.

О первых случаях отравления стало известно 12 января, когда в местную больницу положили около 50 детей. За неделю число пострадавших выросло до 300, из них 199 потребовалась госпитализация.

Власти сообщили, что причиной отравления могла стать питьевая вода, позже эту версию подтвердили в местном Роспотребнадзоре. Однако глава города Исламудин Нургудаев изначально уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов (например, мандарины или сок), но не вода.

СК по Дагестану возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК).