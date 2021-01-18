«Задержали жертву, а не преступников»: Ангела Меркель потребовала незамедлительного освобождения Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от властей России освободить оппозиционера Алексея Навального. Ее слова приводит пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт.

«Российские органы задержали жертву покушения с применением химического оружия, а не преступников. Федеральное правительство настоятельно призывает российское правительство, во-первых, немедленно освободить г-на Навального и, во-вторых, полностью прояснить обстоятельства атаки с применением химического оружия на территории России», — сказано в заявлении.

18 января Химкинский суд на заседании в УВД в Химках арестовал Навального на 30 суток по заявлению ФСИН до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».

Сам Навальный назвал происходящее в отделе полиции произволом. Представители ГУ МВД по Подмосковью объяснили, что суд проходит в отделе полиции, так как Навальный не сдал тест на коронавирус.

Навального задержали накануне в аэропорту Шереметьево — после того, как он вернулся на родину из Германии, где проходил реабилитацию. Самолет должен был приземлиться во Внуково, однако в последний момент его направили в другой столичный аэропорт.

С требованием освободить политика уже выступили власти США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Австрии, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии, а также ООН и ЕС.