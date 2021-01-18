Генпрокуратура Беларуси подала документы в Интерпол для объявления Латушко в международный розыск

Генпрокуратура Беларуси направила в Национальное центральное бюро Интерпола документы, необходимые для объявления в международный розыск члена президиума оппозиционного Координационного совета Павла Латушко. Об этом сообщило само ведомство.

Латушко вменяются заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти (ч. 1 ст. 357 УК РБ), создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК РБ) и призывы к причинению вреда нацбезопасности Беларуси с использованием интернета (ч.3 ст.361 УК РБ). Его заочно арестовали.

Латушко в данный момент находится за пределами Беларуси, как и некоторые другие члены президиума КС оппозиции. Экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую вывезли из Беларуси почти сразу после президентских выборов. Некоторые члены президиума находятся в стране под арестом, среди них — экс-координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

ЦИК страны утверждал, что Александр Лукашенко на выборах набрал свыше 80% голосов, а Тихановская — якобы только около 10%. После голосования в стране вспыхнули протесты, силовики жестко задерживают участников акций.