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№ 4 от 18 января 2021

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Генпрокуратура Беларуси подала документы в Интерпол для объявления Латушко в международный розыск

Общество2

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Генпрокуратура Беларуси направила в Национальное центральное бюро Интерпола документы, необходимые для объявления в международный розыск члена президиума оппозиционного Координационного совета Павла Латушко. Об этом сообщило само ведомство. 

Латушко вменяются заговор или иные действия, совершенные с целью захвата власти (ч. 1 ст. 357 УК РБ), создание экстремистского формирования (ч. 1 ст. 361-1 УК РБ) и призывы к причинению вреда нацбезопасности Беларуси с использованием интернета (ч.3 ст.361 УК РБ). Его заочно арестовали. 

Латушко в данный момент находится за пределами Беларуси, как и некоторые другие члены президиума КС оппозиции. Экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую вывезли из Беларуси почти сразу после президентских выборов. Некоторые члены президиума находятся в стране под арестом, среди них — экс-координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

ЦИК страны утверждал, что Александр Лукашенко на выборах набрал свыше 80% голосов, а Тихановская — якобы только около 10%. После голосования в стране вспыхнули протесты, силовики жестко задерживают участников акций.

Теги:
em, розыск, беларусь, генпрокуратура

ФСИН начала проверку соблюдения прав человека в исправительных учреждениях Иркутской области

Общество148

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Руководство Федеральной службы исполнения наказаний направило в управление ФСИН по Иркутской области сотрудников службы по соблюдению прав человека в учреждениях исполнения наказаний. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Проверка осуществляется из-за большого количества вопросов о произошедшем в иркутской ИК-15. Сотрудники службы по соблюдению прав человека «дадут оценку мерам, принимаемым ГУФСИН по соблюдению законодательства в подведомственных учреждениях, изучат вопросы общественного контроля за местами лишения свободы и взаимодействия с правозащитным сообществом». 

Во время выезда проверяющие встретятся региональным омбудсменом Светланой Семеновой, председателем Общественной наблюдательной комиссии в Иркутской области Олегом Антипенко и представителями прокуратуры региона. Также во ФСИН пообещали, что сотрудники службы организуют прием родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

В апреле в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки.

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них умер в больнице.

СК также возбудил дело о пытках в отношении заключенного СИЗО-1 Иркутска Кежика Ондара. По словам его сестры Азияны Ондар, Кежика длительное время жестоко избивали и пытали сокамерники в «пресс-хате» СИЗО-1. Она сообщила «Сибирь.Реалии» (входит в список средств массовой информации, выполняющих функцию иностранного агента), что от брата пытались добиться признания в участии в бунте в ИК-15. 

Теги:
права человека, фсин, иркутская область, em
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