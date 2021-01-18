ФСИН начала проверку соблюдения прав человека в исправительных учреждениях Иркутской области

Руководство Федеральной службы исполнения наказаний направило в управление ФСИН по Иркутской области сотрудников службы по соблюдению прав человека в учреждениях исполнения наказаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Проверка осуществляется из-за большого количества вопросов о произошедшем в иркутской ИК-15. Сотрудники службы по соблюдению прав человека «дадут оценку мерам, принимаемым ГУФСИН по соблюдению законодательства в подведомственных учреждениях, изучат вопросы общественного контроля за местами лишения свободы и взаимодействия с правозащитным сообществом».

Во время выезда проверяющие встретятся региональным омбудсменом Светланой Семеновой, председателем Общественной наблюдательной комиссии в Иркутской области Олегом Антипенко и представителями прокуратуры региона. Также во ФСИН пообещали, что сотрудники службы организуют прием родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В апреле в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки.

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них умер в больнице.

СК также возбудил дело о пытках в отношении заключенного СИЗО-1 Иркутска Кежика Ондара. По словам его сестры Азияны Ондар, Кежика длительное время жестоко избивали и пытали сокамерники в «пресс-хате» СИЗО-1. Она сообщила «Сибирь.Реалии» (входит в список средств массовой информации, выполняющих функцию иностранного агента), что от брата пытались добиться признания в участии в бунте в ИК-15.