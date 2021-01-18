Судья в отделе полиции Химок арестовала Алексея Навального на 30 суток 

Химкинский суд, заседание которого проходит в УВД в Химках, арестовал политика Алексея Навального на 30 суток. Об этом в своем твиттере сообщил адвокат Вадим Кобзев.

Арестовать Навального суд попросила ФСИН — до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».

Сам Навальный назвал происходящее в отделе полиции произволом. «Почему заседание химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Я много видел насмешек над правосудием, но дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку УПК. Это невозможно, что происходит здесь. Это наивысшей степени беззаконие», — заявил он.

Представители главного управления МВД по Подмосковью объяснили, что суд проходит в отделе полиции из-за того, что Навальный не сдал тест на коронавирус. «Руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного», — заявили в пресс-службе управления.

Навального задержали накануне в аэропорту Шереметьево — после того, как он вернулся на родину из Германии, где проходил реабилитацию. Самолет должен был приземлиться во Внуково, однако в последний момент его направили в другой столичный аэропорт.