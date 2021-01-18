Суд в Москве арестовал бывшего следователя по делу о поджоге отдела СК

Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя по особо важным делам Максима Митасова по делу о поджоге отдела Следственного комитета в 2017 году. Об этом сообщили «Новой газете» в суде.

Фото: пресс-служба Басманного суда

Митасова заключили под стражу до 30 января. Ему вменяется организация умышленного уничтожения или повреждение имущества путем поджога (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК) и воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ч. 3 ст. 294 УК), отмечает ТАСС. Ранее Митасова отправили под домашний арест.

Бывшего следователя задержали после того, как дали показания исполнители поджога. Они находятся под арестом.

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому округам на территории поселка Газопровод подожгли ночью 19 мая 2017 года. В результате пожара были уничтожены кабинеты второго этажа, в которых, в том числе были уголовные дела. СК установил исполнителей поджога — ими оказались выходцы из Кавказа Мамедов и Зейдов, которые дали показания на следователя. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что Митасов организовал поджог из-за разногласий с начальником, заплатив исполнителям менее 100 тысяч рублей.