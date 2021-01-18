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№ 4 от 18 января 2021

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Суд в Москве арестовал бывшего следователя по делу о поджоге отдела СК

Общество2

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя по особо важным делам Максима Митасова по делу о поджоге отдела Следственного комитета в 2017 году. Об этом сообщили «Новой газете» в суде. 

Фото: пресс-служба Басманного суда 

Митасова заключили под стражу до 30 января. Ему вменяется организация умышленного уничтожения или повреждение имущества путем поджога (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК) и воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ч. 3 ст. 294 УК), отмечает ТАСС. Ранее Митасова отправили под домашний арест. 

Бывшего следователя задержали после того, как дали показания исполнители поджога. Они находятся под арестом.

Следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому округам на территории поселка Газопровод подожгли ночью 19 мая 2017 года. В результате пожара были уничтожены кабинеты второго этажа, в которых, в том числе были уголовные дела. СК установил исполнителей поджога — ими оказались выходцы из Кавказа Мамедов и Зейдов, которые дали показания на следователя. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что Митасов организовал поджог из-за разногласий с начальником, заплатив исполнителям менее 100 тысяч рублей.

Теги:
em, арест, басманный суд

Спасатели нашли тела четырех моряков с затонувшего у берегов Турции сухогруза. Среди них капитан судна

Общество217

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Спасатели нашли тела четырех моряков с затонувшего у берегов Турции в Черном море российского сухогруза «Арвин». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота передает об обнаружении тела гражданина России.  

По словам собеседника агентства, погибшего идентифицировали как капитана затонувшего сухогруза Виталия Галенко. Информация о нем поступила от представителя береговой охраны Турции.

Еще пять человек остаются в море. 

Посольство России в Турции подтвердило обнаружение тела россиянина. 

«По сообщению турецких властей, по состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)», — говорится в заявлении МИД Украины. 

Спасенных моряков госпитализировали в городе Бартын, врачи оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное. Поисково-спасательная операция продолжается. 

Российский сухогруз «Арвин» затонул 17 января у берегов Турции в Черном море в районе провинции Бартын. Всего на сухогрузе было 12 членов экипажа, 10 из них — украинцы. Причиной кораблекрушения стали плохие погодные условия, сообщили местные власти.

Теги:
sf, спасательная операция, кораблекрушение, турция, шторм , судно
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