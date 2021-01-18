На горнолыжной трассе в поселке Домбай Карачаево-Черкесской республики сошла лавина, в зоне ЧП могут находиться от 4 до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

обновление 16:07 Спасатели извлекли из-под завалов женщину. Сейчас первую помощь ей оказывают прибывшие на место врачи, рассказали ТАСС в экстренных службах. Еще шестеро выбрались из-под снега самостоятельно. 17:13 В противолавинной службе ТАСС сообщили, что один человек погиб.

«В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, под снегом оказались два вагончика, где находится пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе», — рассказал источник агентства.

Собеседник ТАСС отмечает, что сход лавины мог быть принудительным. «В результате она сошла на горнолыжную трассу», — объяснил он, добавив, что длина лавины — около 300 метров.

Как уточняет Baza, сейчас спасатели объявляют минуту тишины, чтобы найти оказавших под снегом. Пока что найти пострадавших не удается.

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