Спасатели нашли тела четырех моряков с затонувшего у берегов Турции сухогруза. Среди них капитан судна

Спасатели нашли тела четырех моряков с затонувшего у берегов Турции в Черном море российского сухогруза «Арвин». Об обнаружении трех из них сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, ТАСС рассказали в пресс-службе Росморречфлота о погибшем гражданине России.

По словам собеседника агентства, погибшего идентифицировали как капитана затонувшего сухогруза Виталия Галенко. Информация о нем поступила от представителя береговой охраны Турции.

Еще пять человек остаются в море.

Посольство России в Турции подтвердило обнаружение тела россиянина.

«По сообщению турецких властей, по состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)», — говорится в заявлении МИД Украины.

Спасенных моряков госпитализировали в городе Бартын, врачи оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное. Поисково-спасательная операция продолжается.

Российский сухогруз «Арвин» затонул 17 января у берегов Турции в Черном море в районе провинции Бартын. Всего на сухогрузе было 12 членов экипажа, 10 из них — украинцы. Причиной кораблекрушения стали плохие погодные условия, сообщили местные власти.