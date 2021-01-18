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№ 4 от 18 января 2021

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Спасатели нашли тела четырех моряков с затонувшего у берегов Турции сухогруза. Среди них капитан судна

Общество280

280
 

Спасатели нашли тела четырех моряков с затонувшего у берегов Турции в Черном море российского сухогруза «Арвин». Об обнаружении трех из них сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, ТАСС рассказали в пресс-службе Росморречфлота о погибшем гражданине России.

По словам собеседника агентства, погибшего идентифицировали как капитана затонувшего сухогруза Виталия Галенко. Информация о нем поступила от представителя береговой охраны Турции.

Еще пять человек остаются в море. 

Посольство России в Турции подтвердило обнаружение тела россиянина. 

«По сообщению турецких властей, по состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (продолжается процедура их идентификации)», — говорится в заявлении МИД Украины. 

Спасенных моряков госпитализировали в городе Бартын, врачи оценивают их состояние здоровья как удовлетворительное. Поисково-спасательная операция продолжается. 

Российский сухогруз «Арвин» затонул 17 января у берегов Турции в Черном море в районе провинции Бартын. Всего на сухогрузе было 12 членов экипажа, 10 из них — украинцы. Причиной кораблекрушения стали плохие погодные условия, сообщили местные власти.

Теги:
sf, спасательная операция, кораблекрушение, турция, шторм , судно

На горнолыжном курорте в Домбае сошла лавина, под завалами снега могут находиться люди 

Общество569

569
 

На горнолыжной трассе в поселке Домбай Карачаево-Черкесской республики сошла лавина, в зоне ЧП могут находиться от 4 до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

«В поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу, под снегом оказались два вагончика, где находится пункта проката горнолыжного снаряжения, а также повреждено кафе», — рассказал источник агентства.

Собеседник ТАСС отмечает, что сход лавины мог быть принудительным. «В результате она сошла на горнолыжную трассу», — объяснил он, добавив, что длина лавины — около 300 метров. 

Как уточняет Baza, сейчас спасатели объявляют минуту тишины, чтобы найти оказавших под снегом. Пока что найти пострадавших не удается. 

Дополняется. 

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Теги:
sn, карачаево-черкессия, чп, лавина
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