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Алексей Навальный вернулся в Россию

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№ 4 от 18 января 2021

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Россия заявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов в качестве ответной меры

Политика3

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МИД России принял решение о высылке из страны двух сотрудников посольства Нидерландов в качестве ответной меры. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Протест МИД России вручил временному поверенному в делах Нидерландов Йоосту Райнтьесу. Высылаемые сотрудники посольства должны покинуть Россию в течение двух недель.

«Недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ», — заявили в МИД России.

В декабре прошлого года двух российских дипломатов выслали из Нидерландов. СМИ сообщали, что поводом для этого стали подозрения в шпионаже. По данным RTL, нидерландская служба безопасности уличила сотрудников диппредставительства РФ в Гааге в сборе информации о нанотехнологиях и искусственном интеллекте для российской Службы внешней разведки.

Теги:
em, нидерланды, россия

Потерпевшие по делу о расстреле сослуживцев срочником Шамсутдиновым потребовали взыскать с него 28 млн рублей

Общество396

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Потерпевшие по делу о расстреле сослуживцев срочником Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье подали к нему иски на общую сумму 28 млн рублей. Об этом сообщил «Коммерсанту» адвокат подсудимого Руслан Нагиев.

Родственники погибших Алексея Андреева, Романа Ковалева, Егора Богомолова потребовали возместить им в качестве морального вреда по 3 млн рублей, такую же сумму требуют взыскать с Шамсутдинова раненые Евгений Графов и Владислав Шпак. Родственники убитых Даниила Пьянкова и Владимира Евсеева заявили требования на 5 млн и 8 млн рублей соответственно.

Потерпевшие в своих исках отметили, что извинения, которые Шамсутдинов принес им, были неискренними. Они попросили суд назначить ему строгое наказание.

«Мы считаем иски необоснованными. По нашей информации, родственники уже получили компенсации от Минобороны РФ», — сказал «Коммерсанту» Нагиев. Защитник добавил, что потерпевшие на суде не ответили на вопрос о сумме компенсаций, «а судья сказал, что это не имеет отношения к делу».

В конце прошлого года присяжные признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. Это означает, что судья может назначить срочнику не более двух третей максимального срока наказания, то есть не более 13 лет 4 месяцев.

В октябре 2019 года Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев в одной из забайкальских военных частей. После этого против него возбудили дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены.

Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, давлением со стороны сослуживцев, дедовщиной и вымогательством денег. Одного из рядовых его части Рустама Мухатова приговорили к условному сроку, а также обязали выплатить штраф размером 30 тысяч рублей по делу о неуставных отношениях в части. При этом следствие считает, что связи между стрельбой Шамсутдинова и дедовщиной, которой он подвергался со стороны Мухатова, нет.

Теги:
иск, компенсация, шамсутдинов, em
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