Лавров: Запад считает задержание Навального способом отвлечь внимание «от глубочайшего кризиса» либеральной модели развития

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил реакцию Европы на задержание политика Алексея Навального в аэропорту отвлечением внимания «от глубочайшего кризиса» в своих странах. Его слова приводит ТАСС.

«Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Глава российского МИД считает, что Западу нужно «играть по-честному и искать в честном и равноправном международном сотрудничестве возможности решения своих внутренних проблем». Лавров считает, что произошедшее с Навальным приобрело «внешнеполитическое звучание искусственно» и «совершенно неправомерно».

Ответ Германии по отравлению политика российский министр называл «отпиской, которая недостойна ведомства, призванного отвечать за юридические аспекты правоохранительных дел». По его словам, Россия не получила от Запада доказательств отравления Навального. «Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы решать любые проблемы путем диалога, но ломиться в закрытую дверь, которую Запад дружно держит на замке и на засове, нам уже как-то, знаете, ниже собственного достоинства», — подчеркнул Лавров.

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Навального задержали накануне на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Политик возвращался из Германии, где проходил лечение, а затем реабилитацию после отравления боевым веществом из группы «Новичок». Адвокату Навального, которая прилетела вместе с ним, не разрешили пройти с оппозиционером. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что причины задержания полицейские не объяснили. В эти минуты в отделе полиции в Химках идет суд по избранию меры пресечения политику.

Во ФСИН заявляли, что «дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей». Ведомство просит заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, хотя, как отмечал он сам, срок закончился 30 декабря прошлого года.

Освободить Навального потребовали десять стран Запада. «Политизация системы правосудия недопустима», — заявил, в частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.