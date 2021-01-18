Суд над Навальным пройдет сегодня в отделе полиции

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в своем твиттере, что адвокатов пропустили в УВД, но к самому политику не допустили. Суд по Навальному состоится уже в 12:30, передает адвокат Вадим Кобзев.

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12:53 В УВД в Химках началось заседание суда. ФСИН просит суд арестовать Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше», сообщила ТАСС его адвокат Ольга Михайлова.

13:05 Навальный заявил, что не понимает, почему заседание суда происходит в отделе полиции.

«Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели сюда на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание химкинского суда. [...] Я много видел насмешек над правосудием, но дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку УПК. Это невозможно, что происходит здесь. Это наивысшей степени беззаконие», — сказал он.

13:48 Навальный потребовал допустить всех журналистов на заседание.

«Я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит», — заявил он.

13:58 Корреспондент «Новой» передает, что около УВД в Химках, где сейчас «судят» Навального, много полиции, три автозака стоят за соседним домом.