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№ 4 от 18 января 2021Читать номер
Суд над Навальным пройдет сегодня в отделе полиции
«Новая газета»редакция
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в своем твиттере, что адвокатов пропустили в УВД, но к самому политику не допустили. Суд по Навальному состоится уже в 12:30, передает адвокат Вадим Кобзев.
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12:53 В УВД в Химках началось заседание суда. ФСИН просит суд арестовать Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше», сообщила ТАСС его адвокат Ольга Михайлова.
13:05 Навальный заявил, что не понимает, почему заседание суда происходит в отделе полиции.
«Я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели сюда на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание химкинского суда. [...] Я много видел насмешек над правосудием, но дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку УПК. Это невозможно, что происходит здесь. Это наивысшей степени беззаконие», — сказал он.
13:48 Навальный потребовал допустить всех журналистов на заседание.
«Я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит», — заявил он.
13:58 Корреспондент «Новой» передает, что около УВД в Химках, где сейчас «судят» Навального, много полиции, три автозака стоят за соседним домом.
«Посадили в каком-то кабинете. Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления», — заявила она, добавив, что суд над Навальным будет уже сегодня. «Алексея адвокаты до сих пор не видели. Мы предполагаем, что его могут сейчас куда-то увезти без них», — сообщила Ярмыш.
Навального задержали накануне у паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. Политик возвращался из Германии, где проходил лечение, а затем реабилитацию после отравления боевым веществом из группы «Новичок». Адвокату Навального, которая прилетела вместе с ним, не разрешили пройти с оппозиционером.
Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш тогда сообщила, что причины задержания полицейские не объяснили, Навального попросили куда-то пройти для «уточнения обстоятельств пересечения государственной границы». Во ФСИН заявляли, что «дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей».
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