В Индонезии более 80 человек погибли в результате сильного землетрясения

В индонезийской провинции Западный Сулавеси 15 января произошло землетрясение магнитудой 6,2. По меньшей мере 81 человек погиб, передает Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям Индонезии.

По данным управления, в округе Мамуджу погибли 70 человек, еще 11 человек стали жертвами стихийного бедствия в округе Маджене. Тяжелые травмы получили 253 человека.

Почти 20 тысяч человек эвакуировали.

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-секретаря индонезийского Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, еще 15 человек погибли в провинции Южный Калимантан в результате наводнения, которе произошло 14 января из-за проливных дождей. В провинции затопило почти 25 тысяч домов.

Землетрясение произошло 15 января около двух часов ночи по местному времени (22:00 по Москве) в 6 км к северо-востоку от города Мажен. Оно продолжалось около семи секунд. В результате мощного толчка в городе разрушились жилые дома, больницы и офис губернатора региона. Глава Метеорологического и геофизического агентства Индонезии (BMKG) Двикорита Карнавати заявил, что за землетрясением могут последовать новые толчки, которые вызовут риск возникновения цунами.

28 сентября 2018 года в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое вызвало волну, поразившую два города и несколько селений. Жертвами землетрясения и последовавшего за ним цунами стали несколько тысяч человек.