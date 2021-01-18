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№ 4 от 18 января 2021

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В Индонезии более 80 человек погибли в результате сильного землетрясения

Общество75

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В индонезийской провинции Западный Сулавеси 15 января произошло землетрясение магнитудой 6,2. По меньшей мере 81 человек погиб, передает Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям Индонезии.  

По данным управления, в округе Мамуджу погибли 70 человек, еще 11 человек стали жертвами стихийного бедствия в округе Маджене. Тяжелые травмы получили 253 человека. 

Почти 20 тысяч человек эвакуировали. 

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на пресс-секретаря индонезийского Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, еще 15 человек погибли в провинции Южный Калимантан в результате наводнения, которе произошло 14 января из-за проливных дождей. В провинции затопило почти 25 тысяч домов. 

Землетрясение произошло 15 января около двух часов ночи по местному времени (22:00 по Москве) в 6 км к северо-востоку от города Мажен. Оно продолжалось около семи секунд. В результате мощного толчка в городе разрушились жилые дома, больницы и офис губернатора региона. Глава Метеорологического и геофизического агентства Индонезии (BMKG) Двикорита Карнавати заявил, что за землетрясением могут последовать новые толчки, которые вызовут риск возникновения цунами. 

28 сентября 2018 года в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое вызвало волну, поразившую два города и несколько селений. Жертвами землетрясения и последовавшего за ним цунами стали несколько тысяч человек.  

Теги:
индонезия, sf, стихия, жертвы, землетрясение

СК возбудил третье уголовное дело в отношении арестованного мэра Томска Ивана Кляйна

Общество212

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Следственный комитет (СК) России по Томской области возбудил еще одно — третье — уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщается на сайте СК.

Новое дело возбудили по ст. ст. 289 УК — «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, с октября 2013 по ноябрь 2020 года лично и через «доверенное лицо» принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво» и являлся одним из акционеров этой организации.

«В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности», — уверяют в СК.

В конце декабря адвокаты бывшего мэра рассказывали, что состояние Кляйна резко ухудшилось за время его нахождения СИЗО. По словам защитников, у Кляйна поднялась температура до 39,2, появились и иные симптомы острого заболевания. Его отправили в палату медсанчасти СИЗО, где местные медики пытались сбить температуру антибиотиками. Однако адвокаты настаивали, что в условиях СИЗО Кляйну не смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь.

61-летнего Кляйна задержали 13 ноября. Тогда против него возбудили дело о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК) и временно отстранили от должности.

Вскоре уголовное дело возбудили и против супруги мэра Галины Кляйн — по статье о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. По версии силовиков, она оказала им сопротивление во время обыска по делу мужа.

Теги:
кляйн, ng, следственный комитет, суды, томск
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