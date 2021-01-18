СК возбудил третье уголовное дело в отношении арестованного мэра Томска Ивана Кляйна

Следственный комитет (СК) России по Томской области возбудил еще одно — третье — уголовное дело в отношении временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщается на сайте СК.

Новое дело возбудили по ст. ст. 289 УК — «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, с октября 2013 по ноябрь 2020 года лично и через «доверенное лицо» принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво» и являлся одним из акционеров этой организации.

«В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности», — уверяют в СК.

В конце декабря адвокаты бывшего мэра рассказывали, что состояние Кляйна резко ухудшилось за время его нахождения СИЗО. По словам защитников, у Кляйна поднялась температура до 39,2, появились и иные симптомы острого заболевания. Его отправили в палату медсанчасти СИЗО, где местные медики пытались сбить температуру антибиотиками. Однако адвокаты настаивали, что в условиях СИЗО Кляйну не смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь.

61-летнего Кляйна задержали 13 ноября. Тогда против него возбудили дело о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК) и временно отстранили от должности.

Вскоре уголовное дело возбудили и против супруги мэра Галины Кляйн — по статье о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. По версии силовиков, она оказала им сопротивление во время обыска по делу мужа.