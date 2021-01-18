Голунов рассказал в суде о насилии со стороны полицейских

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова 18 января допросили в Мосгорсуде на процессе по делу полицейских, подбросивших ему в июне 2019 года наркотики. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

По словам Голунова, весь день 6 июня 2019 года, с того момента, когда он в районе 14:00 был незаконно задержан, сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы постоянно применяли к нему физическую силу, оскорбляли, требовали «во всем сознаться и не портить себе жизнь».

Это происходило каждый раз в ответ на его отказы что-либо подписывать, проходить досмотр и медосвидетельствование без адвоката, а также в ответ на его просьбы предоставить ему адвоката и дать позвонить родным, заявил журналист.

«Я сказал, что буду проходить досмотр только в присутствии адвоката. На это сотрудники полиции сказали, что тогда будут проводить его принудительно, — рассказывал в суде Голунов. —

Коновалов пошел на меня, стал зажимать меня в угол, стягивать куртку и рюкзак. Но мешали наручники на моих руках. Наручники сняли. Рюкзал положили на стул сбоку, а меня заставили раздеться и присесть».

Когда Сергалиев стал открывать большое отделение рюкзака, Голунова увидел, что там лежал пакетик с большими желто-зелеными шариками и сказал, что у него их не было и их решили подкинуть. «Далее мне сказали: «Сейчас мы пойдем, откатаем пальчики». Я ответил, что никуда не пойду без адвоката. После чего Уметбаев ударил меня в висок», — заявил журналист в суде.

По словам Голунова, когда его волокли в лабораторию, он, пытаясь привлечь внимание других, сторонних сотрудников полиции, кричал, что ему подбросили наркотики и что к нему не допускают адвоката, но никто не реагировал. При этом, продолжает журналист, сотрудница лаборатории на отказ Голунова «откатывать пальчики» без адвоката, сетовала полицейским, что те его «плохо подготовили».

Один из полицейских предложил затянуть Голунову наручники сильнее и надавить на пальцы и тем самым их «откатать», но эксперт эту манипуляцию отвергла. «Подушечки пальцев должны быть расслабленными», — процитировал слова эксперта лаборатории Голунов.

Также журналист пытался привлечь внимание доктора, который впоследствии проводил его медосвидетельствование (тоже без адвоката). Но на просьбу Голунова вызвать полицию, доктор ответил: «Вы и так приехали с полицией».

«Я схватился там, в кабинете, за лавочку, чтобы быть напрямую в зоне видимости камер наблюдения. Сергалиев и Феофанов начали тянуть и отрывать меня от лавочки, давили на костяшки пальцев, чтобы я разжал руки. От боли я действительно их разжал и полицейские потащили меня к выходу», — рассказывал журналист.

По его словам, Феофанов зажал ему шею рукой, в это время Голунов стал тянуться за предметы мебели, однако полицейские все это пресекали. «Когда мы приблизились к лестнице, я схватился за ее ограждение. Сергалиев отрывал меня, Феофанов разжимал мне пальцы, в какой-то момент я упал на лестницу», — продолжает журналист.

«Помню себя уже лежащим на асфальте и Феофанова, который своим коленом всем весом давил мне на грудную клетку. Было больно. Руки мои были в наручниках».

Сергалиев, как передает Голунов, взял его за ноги, Феофанов — за плечи, и вместе они потащили его вниз. Из-за этого журналист ударялся спиной о ступеньки, затем ударился головой. «Пытался хвататься за перила, меня снова отрывали, ремешок на моих часах в какой-то момент оторвался. Часы остались лежать на лестнице. Мне кажется, в какой-то момент я потерял сознание, потому что я не помнил, как меня волокли через следующие пролеты», — подытоживает Голунов.

Экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца и его подчиненных Романа Феофанова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова обвиняют по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и оружия» (ч. 3 ст. 286 УК), «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности» (ч. 4 ст. 303 УК) и «Незаконный оборот наркотиков» (ч. 2 ст. 228 УК). Позднее СК ужесточил им обвинение, добавив ч. 3 ст. 35 УК («Преступление, совершенное организованной группой»).

По версии гособвинения, 6 июня 2019 года обвиняемые приобрели и подложили журналисту наркотики. На должностное преступление, как считает прокуратура, их толкнуло желание продвинуться по службе.

Сотрудники полиции пытались привлечь к уголовной ответственности Голунова по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. После задержания один из правоохранителей применил к журналисту физическую силу, несколько часов корреспонденту «Медузы» не давали связаться с адвокатом. Корреспондент «Медузы» с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

На следствии из пяти обвиняемых признал вину только Коновалов, а Уметбаев — частично. После того как Коновалов дал признательные показания и указал на то, что именно Ляховец дал распоряжение подбросить наркотики Голунову, ему изменили меру пресечения на домашний арест.