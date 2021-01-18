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№ 4 от 18 января 2021

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В России выявили 22 857 новых случаев COVID за сутки

Общество47

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В России за сутки выявили 22 857 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 17 января, за день во всей стране выявили 23 586 новых случаев COVID.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 591 066. В Москве за последний день выявили 3679 новых заболевших COVID-19 — это на 333 меньше, чем днем ранее.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3287 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье — 1381. В Нижегородской области за сутки зарегистрировали 479 новых случаев заражения коронавирусом, в Ростовской области — 393.

За последний день скончался 471 пациент с COVID-19. За все время пандемии умерли 66 037 человек, инфицированных коронавирусом.

Власти Башкирии заявили, что с начала февраля начнут внедрять систему «антиковидных паспортов». Документ смогут получить жители республики, которые получили прививку от COVID-19, или те, кто уже переболел и имеет антитела. Глава республики Радий Хабиров добавил, что на владельцев паспорта не будут распространяться ограничения, введенные из-за пандемии.

Теги:
COVID-19, ng, коронавирус
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