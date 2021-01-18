В Сеуле вице-президента Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы по делу о коррупции

Суд в Сеуле приговорил вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена к двум годам и шести месяцам тюремного заключения по делу о взяточничестве. Об этом сообщает Reuters.

После оглашения решения суда акции Sumsung Electronics упали на 4%.

Главу Samsung арестовали в феврале 2017 года. В августе того же года суд признал Ли Чжэ Ена виновным во взяточничестве, хищении средств и дачи ложных показаний и приговорил его к тюремному заключению сроком на пять лет.

Через год суд заменил приговор на условный, а в 2019 году отправил дело на повторное рассмотрение. После возвращения Ли Чжэ Ена в тюрьму ожидается, что год, который он уже провел в заключении, засчитают за часть назначенного срока.

По версии следствия, Samsung перевела на счет компаний, связанных с Чхве Сун Силь, подругой бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, около 43,3 млрд вон ($38 млн). Это было сделано в целях получения одобрения государства сделки по слиянию двух дочерних структур Samsung. Сделка позволила бы Ли Чжэ Ену усилить свой контроль за всей группой компаний Samsung.

Пак Кын Хе из-за скандала объявили импичмент и предъявили обвинения в злоупотреблении властью, незаконном давлении на крупные компании и разглашении государственной тайны. Пак Кын Хе взяли под стражу, а ее подруге дали реальный срок по делу о коррупции.

В октябре 2020 года в возрасте 78 лет скончался отец Ли Чжэ Ена, председатель концерна Samsung Ли Гон Хи.