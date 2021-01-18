Американская НКО потребовала через суд удалить Telegram из App Store

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала в суд на компанию Apple с требованием удалить из магазина App Store мессенджер Telegram. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на иск.

Как утверждает газета, иск подали в Окружной суд США по Северной Калифорнии. Организация посчитала, что руководство Telegram не смогло пресечь «экстремистские высказывания», которые распространялись пользователями посредством мессенджера, после штурма Капитолия 6 января. Руководство Telegram «не принимало никаких мер для пресечения распространения таких сообщений», цитирует WP текст иска.

«Telegram выделяется как распространитель (ненавистнических высказываний) даже по сравнению с Parler (альтернативная социальная сеть, которую использовали сторонники дейтвующего президента США Дональда Трампа. — ред.)», — утверждает президент коалиции Марк Гинзберг.

В иске также также рассказывается о причинении эмоционального стресса «по небрежности» и о нарушении бизнес-кодекса Калифорнии, а также о возмещении ущерба и судебном запрете, которые обязывают Apple удалить Telegram из App Store.

На прошлой неделе мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Это произошло после того, как Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента страны Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у его сторонников альтернативную социальную сеть Parler.