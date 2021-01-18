«Это решает целый ряд проблем»: в Башкирии создадут «антиковидные паспорта», владельцам которых смягчат коронавирусные ограничения

Власти Башкирии с начала февраля начнут внедрять систему «антиковидных паспортов». Об этом, как сообщает РБК, заявил глава республики Радий Хабиров.

Документ смогут получить жители республики, которые получили прививку от COVID-19, или те, кто уже переболел и имеет антитела. Глава республики добавил, что на владельцев паспорта не будут распространяться ограничения, введенные из-за пандемии.

«Это решает целый ряд проблем. Например, если наши жители 65+ находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели, у них антитела или они вакцинировались, то зачем мы держим их дома, зачем мы их мучаем?», — заявил Хабиров. По мнению властей, это будет стимулировать людей к тому, чтобы они вакцинировались от коронавируса. «Для этого будет целый ряд преимуществ для тех, кто владеет паспортом», — уверил глава республики.

«Антиковидный паспорт» будет автоматически присваиваться каждому, кто прошел вакцинацию, получить документ можно будет на портале «Госуслуг». Это будет QR-код, который можно скачать на смартфон, также документ можно будет также распечатать на бумаге. Власти уверили, что «антиковидный паспорт» «будет иметь определенные степени защиты».

Для тех, у кого будет такое документ, снимут некоторые ограничения, введенные из-за COVID. Человек сможет посещать спортивные, массовые и культурные мероприятия без ограничений по наполняемости зала. Кроме того, родители смогут посещать школьные праздники, заходить в групповые комнаты в детсадах, а пожилые люди смогут больше не соблюдать режим самоизоляции.

Также, по уверению властей, для тех, у кого будет такой паспорт, будут действовать скидки на посещение спортивных объектов — партнеров проекта. «По спорту — это определенные скидки. Партнеры будут установлены, это фитнесс-центры, бассейны. Туризм — мы будем предлагать скидки на экскурсии, размещение в санаторно-курортных учреждениях», — заявил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

«По торговле и услугам — мы так делали в избирательных кампаниях, когда мы находили партнеров и они давали возможность при подтверждении посещения избирательного участка получить скидку. Здесь то же самое будет, только при предъявлении „антиковидного паспорта“», — подытожил Сидякин.

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко также анонсировал снятие некоторых ограничений для жителей региона, привившихся от коронавируса. Он призвал сахалинцев и жителей Курильских островов принять участие в массовой вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V». По его словам, все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи — они будут давать право не носить маски в общественных местах.