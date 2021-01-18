Власти США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии и Канады призвали отпустить политика Алексея Навального. Накануне его задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии.

США призвали немедленно освободить оппозиционера, заявление госсекретаря страны Майка Помпео опубликовано на сайте Государственного департамента.

«Соединенные Штаты решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с большой обеспокоенностью отмечаем, что его задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также независимые голоса, критикующие российские власти», — говорится в заявлении.

«Навального следует немедленно освободить, а виновные в ужасающем покушении на его жизнь должны понести ответственность», — заявил соратник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также осудил задержание политика.

«Российские власти должны уважать права Алексея Навального и немедленно освободить его. Политизация системы правосудия недопустима», — написал он.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал российские власти немедленно отпустить Навального.

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал незаконным задержание политика.

«С человеком поступили несправедливо. Было совершено покушение на его жизнь, государство должно было защищать, а не задерживать его», — сказал он в интервью медиакомпании Bild (цитата по Deutsche Welle). Он также назвал Навального храбрым человеком.

обновление 10:53 Глава МИД Германии Хайко Маас также заявил, что Навального следует немедленно освободить. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Агнес фон дер Муль заявила, что страна выражает большую обеспокоенность в связи с задержанием Навального в России. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал российские власти соблюдать права политика.

К освобождению Навального также призвал МИД Австрии. Глава МИД Канады Марк Гарно назвал задержание Навального неприемлемым и сказал, что страна продолжит добиваться объяснений по поводу его отравления.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил о намерении вынести вопрос о задержании Навального на заседание Совета ЕС. Помимо этого, задержание российского политика осудили главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Евросоюз должен рассмотреть введение санкций против России, если Навального не освободят.

О задержании политика также высказалась кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. «Старая политическая система не умеет конкурировать достойно. По этой же причине сегодня был задержан Алексей Навальный», — заявила она.

«Место Алексея Навального — в свободном и безопасном политическом соревновании, а не в заключении», — написал в твиттере глава МИД Словакии Иван Корчок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ призвала страны уважать международное право и не посягать на национальное законодательство суверенных государств.

Алексея Навального задержали вечером 17 января в аэропорту Шереметьево при прохождении паспортного контроля и доставили во Второй отдел УВД Химки. Адвокатов к политику не пустили, сославшись на ночное время.

Силовики задержали как минимум 69 человек в Москве и Петербурге. Большинство из них задержали в аэропорту Внуково — туда приехали те, кто хотел встретить Навального из Германии, где он с августа лечился, а затем проходил реабилитацию после отравления боевым веществом из группы «Новичок». По оценкам «Белого счетчика», во Внуково политика встречали более двух тысяч человек.